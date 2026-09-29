Consiliul Județean alocă 1 milion de lei pentru construirea unui nou corp de clădire la Liceul Teoretic „Filadelfia”

Consilierii județeni suceveni vor analiza și supune votului, în ședința de mâine, 30 septembrie, un proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar de 1.000.000 de lei către Comunitatea Regională Penticostală Suceava. Fondurile sunt destinate continuării lucrărilor de extindere a bazei didactice de la Liceul Teoretic „Filadelfia” Suceava, o unitate de învățământ aflată sub patronajul Cultului Creștin Penticostal. Banii de la bugetul județean vor fi utilizați pentru ridicarea unui nou corp de clădire, necesar pentru gestionarea numărului tot mai mare de elevi.

Conform documentației tehnice, valoarea devizului pentru lucrările rămase în prezent de executat la noul corp de clădire se ridică la 13 milioane de lei. Alocarea propusă de 1 milion de lei reprezintă un sprijin pentru completarea fondurilor proprii ale solicitantului, o practică legală în baza Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, care permite finanțarea de la bugetele locale a sediilor unităților de învățământ proprietate a cultelor recunoscute.

Procedura de analiză a cererii de finanțare a inclus și o evaluare pe șantier. Membrii comisiei de selecție și evaluare din cadrul Consiliului Județean au fost la Liceul „Filadelfia” pentru a viziona în teren stadiul fizic al obiectivului și a valida oportunitatea investiției.

În urma inspecției și a verificării documentelor, comisia a constatat că dosarul depus este complet și respectă întocmai normele metodologice în vigoare, propunând proiectul spre aprobare în plen.

Suma de 1 milion de lei propusă pentru ședința de mâine a fost deja prevăzută și blocată cu această destinație în bugetul propriu al județului Suceava pe anul 2026. Dacă proiectul va întruni votul majorității consilierilor, hotărârea va fi pusă în aplicare imediat.