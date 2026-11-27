Consiliul Local al municipiului Suceava a aprobat, în ședința de vineri, prelungirea contractului încheiat cu Direcția de Sănătate Publică Suceava pentru finanțarea cheltuielilor de personal și a baremului de dotare cu medicamente și materiale sanitare din cabinetele medicale școlare. În contextul dezbaterii acestui proiect, consilierul local USR Cristina Sbîrnea i-a solicitat primarului Vasile Rîmbu să dispună efectuarea unor verificări privind prezența efectivă la program a personalului medical din aceste cabinete.

Hotărârea adoptată de deliberativul local vizează aprobarea unui act adițional prin care contractul încheiat cu DSP Suceava, a cărui valoare totală pentru anul 2026 este de 7,318 milioane de lei, se prelungește automat pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2027, în eventualitatea în care legea bugetului de stat pe anul viitor nu va fi adoptată până la 31 decembrie a.c..

Rețeaua de medicină școlară aflată în subordinea Direcției de Asistență Socială Suceava funcționează prin două compartimente distincte, care deservesc zeci de unități de învățământ din oraș. Compartimentul de medicină școlară generală cuprinde 11 dispensare, la care sunt arondate 33 de cabinete medicale școlare și un cabinet medical studențesc, asigurând asistența pentru 42 de unități de învățământ. Aici își desfășoară activitatea 7 medici și 48 de asistenți medicali. Al doilea compartiment este cel de medicină școlară dentară, care reunește 8 cabinete școlare, în care lucrează 7 medici stomatologi ce asigură asistența medicală pentru 22 de școli și licee din municipiu.

Conform statului de funcții aprobat la nivelul municipalității, cele două compartimente au un total de 70 de posturi, dintre care 62 sunt ocupate în prezent, iar 8 sunt vacante – 4 posturi de medic, 3 posturi de medic specialist și un post de asistent medical principal.