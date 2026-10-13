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Consilierul local PSD Radu Bores este noul director adjunct al aeroportului din Suceava

Consilierul local PSD Radu Bores este noul director adjunct al aeroportului din Suceava
Consilierul local PSD Radu Bores este noul director adjunct al aeroportului din Suceava

Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava are un nou director adjunct, consilierul local PSD Radu Bores. Postul de adjunct a fost ocupat, din data de 5 octombrie a.c., de unul dintre cei trei consilieri locali (Radu Bores, Beni Atodiresei și Andrei Bacoș) care au fost desemnați să asigure conducerea colectivă a Organizației Municipale a PSD Suceava, după suspendarea din partid a primarului Vasile Rîmbu.

Numirea ca interimar în funcția de director adjunct la aeroport nu a fost anunțată public de instituția tutelară, Consiliul Județean Suceava, dar ocuparea acestei poziții este menționată atât pe site-ul oficial, cât și pe pagina de Linkedin a lui Radu Bores. Pe site-ul aeroportului este postată și hotărârea nr. 22 din 5 octombrie a.c., a consiliului de administrație al regiei, care a aprobat forma „contractului de mandat al directorului general adjunct provizoriu în condițiile cadrului legal aplicabil” și numirea lui Radu Bores ca „director general adjunct provizoriu”, începând cu data de 5 octombrie a.c., pentru un mandat de maximum 5 luni.

Consilierul local PSD Radu Bores este noul director adjunct al aeroportului din Suceava
Consilierul local PSD Radu Bores este noul director adjunct al aeroportului din Suceava

Potrivit informațiilor de prezentare de pe pagina de internet a firmei Genesis Management Consulting, la care figurează ca manager general, Radu Bores are studii de licență și master la ASE București, Facultatea de Relații Economice Internaționale, a activat în domeniul societății civile, la fundația Eurisc, și în oferirea de consultanță în sfera investițiilor mobiliare.

Consilierul local PSD Radu Bores este noul director adjunct al aeroportului din Suceava
Consilierul local PSD Radu Bores este noul director adjunct al aeroportului din Suceava
Radu Bores
Radu Bores
Consilierul local PSD Radu Bores este noul director adjunct al aeroportului din Suceava
Consilierul local PSD Radu Bores este noul director adjunct al aeroportului din Suceava
Consilierul local PSD Radu Bores este noul director adjunct al aeroportului din Suceava
Consilierul local PSD Radu Bores este noul director adjunct al aeroportului din Suceava

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