Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava are un nou director adjunct, consilierul local PSD Radu Bores. Postul de adjunct a fost ocupat, din data de 5 octombrie a.c., de unul dintre cei trei consilieri locali (Radu Bores, Beni Atodiresei și Andrei Bacoș) care au fost desemnați să asigure conducerea colectivă a Organizației Municipale a PSD Suceava, după suspendarea din partid a primarului Vasile Rîmbu.

Numirea ca interimar în funcția de director adjunct la aeroport nu a fost anunțată public de instituția tutelară, Consiliul Județean Suceava, dar ocuparea acestei poziții este menționată atât pe site-ul oficial, cât și pe pagina de Linkedin a lui Radu Bores. Pe site-ul aeroportului este postată și hotărârea nr. 22 din 5 octombrie a.c., a consiliului de administrație al regiei, care a aprobat forma „contractului de mandat al directorului general adjunct provizoriu în condițiile cadrului legal aplicabil” și numirea lui Radu Bores ca „director general adjunct provizoriu”, începând cu data de 5 octombrie a.c., pentru un mandat de maximum 5 luni.

Consilierul local PSD Radu Bores este noul director adjunct al aeroportului din Suceava

Potrivit informațiilor de prezentare de pe pagina de internet a firmei Genesis Management Consulting, la care figurează ca manager general, Radu Bores are studii de licență și master la ASE București, Facultatea de Relații Economice Internaționale, a activat în domeniul societății civile, la fundația Eurisc, și în oferirea de consultanță în sfera investițiilor mobiliare.

Consilierul local PSD Radu Bores este noul director adjunct al aeroportului din Suceava