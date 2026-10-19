Consilierul local Beni Atodiresei anunță că PSD va redepune în regim de urgență proiectul pentru reducerea abonamentului parcărilor din Suceava la 100 de lei pe an

Consilierul local PSD Beni Atodiresei a anunțat că social-democrații vor redepune în regim de urgență proiectul privind reducerea la 100 de lei pe an a abonamentului pentru parcările de domiciliu din municipiul Suceava.

Anunțul a fost făcut după ce ședința extraordinară a Consiliului Local de luni, în cadrul căreia proiectul urma să fie dezbătut, a fost suspendată din cauza lipsei cvorumului necesar continuării lucrărilor.

Beni Atodiresei le-a mulțumit consilierilor de la PSD, PNL și AUR care au fost prezenți la începutul ședinței și au contribuit la asigurarea cvorumului. „Ședința de astăzi reflectă un lucru simplu, dar important: conform legii, Consiliul Local conduce decizional municipiul Suceava!”, a transmis consilierul PSD.

El a precizat că proiectul va fi depus din nou, în regim de urgență, susținând că măsura urmărește reducerea costului abonamentului plătit de suceveni. „Vom redepune în regim de urgență proiectul dorit de suceveni pentru reducerea costului abonamentului parcărilor de domiciliu la 100 lei!”, a afirmat Atodiresei, care adăugat că „sunt șantajabili doar cei care au fisuri morale și au făcut ilegalități”.