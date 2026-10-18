Consilierii locali AUR vor vota pentru reducerea la 100 de lei a abonamentului anual pentru parcările din Suceava

Consilierii locali AUR vor vota în ședința extraordinară a Consiliului Local Suceava de luni dimineața proiectul de hotărâre pentru reducerea de la 500 la 100 de lei a abonamentului anual pentru un loc de parcare în municipiul Suceava. Consilierii municipali AUR Suceava Cătălin Axinte și Carmen Nisteriuc au transmis un comunicat de presă prin care își reafirmă poziția împotriva majorărilor nejustificate ale taxelor și tarifelor locale.

„Încă de la începutul mandatului, ne-am opus creșterii cheltuielilor suportate de suceveni. Am votat împotriva majorării tarifelor de parcare, a creșterii costurilor pentru încălzire, a scumpirii biletelor și abonamentelor de transport public local, precum și a transferării cheltuielilor pentru curățenia din jurul blocurilor către asociațiile de proprietari.

Ne bucurăm că reprezentanții altor formațiuni politice au ajuns astăzi la concluzia pe care noi am susținut-o încă de la început: administrația locală nu poate rezolva fiecare problemă punând noi poveri financiare pe umerii cetățenilor.

Considerăm că reducerea abonamentului de parcare este o măsură necesară, pe care o vom susține, indiferent de apartenența politică a inițiatorilor. Orice decizie în beneficiul sucevenilor este binevenită”, au precizat cei doi consilieri AUR Suceava. Aceștia precizează că „nu trebuie uitat” că majorările de tarife au fost aprobate tot prin vot în Consiliul Local. „Sucevenii au dreptul să cunoască atât pozițiile exprimate astăzi, cât și voturile prin care au fost adoptate aceste măsuri. Responsabilitatea față de cetățeni trebuie demonstrată prin fapte, nu doar prin declarații.

Pentru consilierii AUR, apărarea intereselor sucevenilor nu depinde de conjunctura politică, ci reprezintă un angajament pe care l-am respectat prin voturile noastre în Consiliul Local.

Vom continua să analizăm cu responsabilitate fiecare proiect de hotărâre, să susținem măsurile benefice pentru comunitate și să ne opunem deciziilor care împovărează nejustificat populația. Sucevenii au nevoie de o administrație responsabilă, transparentă și preocupată de gestionarea eficientă a banului public. Vom rămâne consecvenți acestui principiu și vom continua să susținem, prin vot și prin acțiuni concrete, măsurile care sunt în beneficiul comunității”, se mai arată în mesajul transmis de consilierii AUR, Cătălin Axinte și Carmen Nisteriuc.