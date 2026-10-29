Consilierii locali AUR din Suceava anunță că nu vor vota proiectele insuficient fundamentate care presupun cheltuieli exagerate din bugetul local

Consilierii locali AUR din municipiul Suceava au anunțat că nu vor vota proiectele insuficient fundamentate care presupun cheltuieli exagerate din bugetul local și nici majorările de taxe care împovărează cetățenii.

Președintele Organizației Municipale AUR Suceava, Cătălin Axinte, a precizat că reprezentanții acestui partid în deliberativul local susțin dezvoltarea municipiului și investițiile necesare comunității, însă consideră că banii publici trebuie cheltuiți responsabil, în funcție de prioritățile reale ale sucevenilor. ”Nu putem susține alocarea unor sume considerabile pentru proiecte a căror necesitate și oportunitate ridică serioase semne de întrebare. Printre acestea se numără zeci de mii de euro pentru simpla proiectare a amenajării unui parc de doar câteva sute de metri pătrați, un milion de euro pentru reabilitarea și amenajarea zonei din jurul statuii ecvestre a lui Ștefan cel Mare, în condițiile în care monumentul a beneficiat de lucrări de reabilitare în urmă cu doar câțiva ani și dublarea costului sensului giratoriu din zona OMV, de la 5 la 10 milioane de lei, o creștere care necesită explicații și justificări clare”, a spus Cătălin Axinte. El a arătat că aceste cheltuieli ridică semne de întrebare cu atât mai mult cu cât, în cartiere precum Burdujeni și Ițcani, există încă străzi neasfaltate, iar locuitorii așteaptă de ani de zile investiții în infrastructura de bază.

„În aceeași logică a utilizării responsabile a resurselor publice, ne opunem și proiectului privind amplasarea temporară a unei roți panoramice în centrul Sucevei, pentru o perioadă de două luni. Potrivit condițiilor prezentate, amplasamentul ar urma să fie pus la dispoziție gratuit, iar municipalitatea ar suporta costurile energiei electrice, fără ca toate implicațiile financiare ale proiectului să fie clarificate. Totodată, contestăm majorarea tarifului pentru încărcarea autovehiculelor electrice, precum și ajustările cheltuielilor aferente iluminatului public, în măsura în care acestea nu sunt fundamentate transparent și riguros”, a mai afirmat liderul AUR Suceava. El spune că acest partid nu va susține proiecte doar pentru că sunt promovate de administrația locală, iar fiecare propunere va fi analizată în funcție de necesitate, costuri, oportunitate și beneficiile concrete pentru suceveni.

„Banii publici trebuie cheltuiți cu aceeași responsabilitate cu care fiecare familie își gestionează propriul buget. Atunci când resursele sunt limitate, prioritățile trebuie stabilite cu atât mai atent. Poziția noastră este clară: Suceava trebuie să se dezvolte, dar dezvoltarea nu poate justifica orice cheltuială”, a încheiat Cătălin Axinte.