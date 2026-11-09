Consiliere și orientare școlară pentru elevii de la C.A.B. prin A.M.V.V.D (Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități Suceava)

11 Noiembrie este o dată memorabilă pentru toți cei care prețuiesc sacrificiul ostașului român de-a lungul istoriei noastre. În anul 1918, la 11 noiembrie ora 11, a intrat în vigoare Armistițiul dintre Puterile Aliate și Germania, moment ce a dus la încetarea Primului Război Mondial. Cu toate acestea, trecerea timpului nu a anulat tributul de sânge pe care nația noastră l-a plătit pentru cooperare și pace, pentru a fi văzuți ca stat partener pe harta politică a lumii.

Pe data de 11 Noiembrie sunt omagiați astăzi toți militarii care, prin devotament și profesionalism, au contribuit la securitatea României. La această dată se sărbătorește Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, ca recunoștință pentru militarii români care și-au pus viața în slujba securității țării. Pe 11 noiembrie 2003 a căzut la datorie sublocotenentul p.m. Iosif Silviu Fogorași, primul militar român decedat în teatrul de operații din Afganistan. România a pierdut în total 31 de militari în misiunile externe, iar peste 200 au fost răniți.

La Colegiul ”Alexandru cel Bun” Gura Humorului, această dată este marcată prin acțiuni de comemorare care păstrează vie amintirea celor care și-au pus viața la temelia securității țării noastre prin parteneriatul cu A.M.V.V.D Suceava. În cadrul Săptămânii Altfel, elevi și profesori ai colegiului, însoțiți de consilierul psiholog școlar, psiholog dr. Zup Andreea Ramona și prof. Celmare Gheorghiță, membru A.M.V.V.D Suceava, au adus un pios omagiu în zona rezervată comemorării celor 31 de militari din parcul Ariniș, locul unde 31 de paltini plantați de elevi în anul școlar 2024 amintesc de sacrificiul suprem al acestor militari.

Astfel, elevii au fost informați despre rolul României în Teatrele de Operații, despre cariera militară, despre securitatea țării noastre, despre alianțe și despre capacitatea militarilor de a se sacrifica în numele dragostei de neam și țară.

În cadrul activității, domnul profesor Celmare Gheorghiță, prin prisma carierei sale militare le-a prezentat obiectiv realitatea: programul cazon, privațiunile, riscurile, relocările frecvente, subordonarea și munca de rutină. Cu toate acestea elevii au înțeles că pot deveni medic, inginer de aviație, specialist în securitate cibernetică, logistician sau jurnalist, toate sub umbrela unei cariere militare, potrivind astfel pasiunile specifice cu nevoile armatei. Elevii au participat la sesiuni de instalare, dezinstalare cort și exerciții fizice, intrând astfel, la nivel de inițiere, în zona de carieră militară.

Consilierea și orientarea școlară reprezintă o prioritate pentru absolvenții colegiului nostru, indiferent de profilul parcurs. Pe lângă orele de curs, Școala Altfel, prin astfel de acțiuni, ajută elevii absolvenți să își identifice potențialul, să depășească obstacolele educaționale și să își planifice strategic viitorul profesional.

La finalul activității, elevii au reflectat la valorile lor personale, la conexiunea acestor valori cu pilonii sistemului de apărare: patriotism, datorie, onoare și spirit de sacrificiu.