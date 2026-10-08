Consilier județean, în stare gravă după ce s-a lovit puternic la cap în condiții suspecte

Consilierul județean Ioan Corjuc, fiul fostului primar din Ipotești Dumitru Corjuc, se află în stare gravă, cu leziuni severe în zona capului, după un incident petrecut în condiții încă incerte. Conform informațiilor oferite de membrii familiei, miercuri după-amiază, Ioan Corjuc efectua niște lucrări la o hală care îi aparține și în care acesta se afla singur.

Din datele pe care le avem, soția acestuia s-a alarmat după ce bărbatul nu i-a mai răspuns la telefon. Aceasta l-a găsit în hală în stare de inconștiență. Poliția nu confirmă deocamdată că a fost vorba de un atac, însă sunt și informații destul de plauzibile în acest sens.

Ioan Corjuc a fost deja transferat cu un elicopter la un spital din București pentru a fi operat.

Hala unde a fost găsit Ioan Corjuc