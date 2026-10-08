Actualitate

Consilier județean, în stare gravă după ce s-a lovit puternic la cap în condiții suspecte

Ioan Corjuc / Hala unde a fost găsit acesta
Ioan Corjuc / Hala unde a fost găsit acesta

Consilierul județean Ioan Corjuc, fiul fostului primar din Ipotești Dumitru Corjuc, se află în stare gravă, cu leziuni severe în zona capului, după un incident petrecut în condiții încă incerte. Conform informațiilor oferite de membrii familiei, miercuri după-amiază, Ioan Corjuc efectua niște lucrări la o hală care îi aparține și în care acesta se afla singur.

Din datele pe care le avem, soția acestuia s-a alarmat după ce bărbatul nu i-a mai răspuns la telefon. Aceasta l-a găsit în hală în stare de inconștiență. Poliția nu confirmă deocamdată că a fost vorba de un atac, însă sunt și informații destul de plauzibile în acest sens.

Ioan Corjuc a fost deja transferat cu un elicopter la un spital din București pentru a fi operat.

Hala unde a fost găsit Ioan Corjuc
Hala unde a fost găsit Ioan Corjuc
Ioan Corjuc
Ioan Corjuc
Hala unde a fost găsit Ioan Corjuc
Hala unde a fost găsit Ioan Corjuc

Recomandări

Patru tineri, toți băuți, au scăpat ușor după un accident violent în noapte. Șoferul are 19 ani și băuse mult

Actualitate

La 19 ani, în arest după ce a condus băut și s-a pus în pericol iminent pe el și pe încă trei prieteni

Actualitate

La 19 ani, în arest după ce a condus băut și s-a pus în pericol iminent pe el și pe încă trei prieteni

Patru tineri, toți băuți, au scăpat ușor după un accident violent în noapte. Șoferul are 19 ani și băuse mult
Florin Petrariu, în vârstă de 25 de ani, din Salcea, a încetat din viață

Actualitate

Tânăr de 25 de ani, mort după un accident de motocicletă. Un alt tânăr implicat în același accident este în stare gravă

Actualitate

Tânăr de 25 de ani, mort după un accident de motocicletă. Un alt tânăr implicat în același accident este în stare gravă

Florin Petrariu, în vârstă de 25 de ani, din Salcea, a încetat din viață
Trei rețineri în arest după o bătaie într-o cafenea care s-a finalizat și cu un furt

Actualitate

Trei rețineri în arest după o bătaie într-o cafenea care s-a finalizat și cu un furt. Victima este consilier local

Actualitate

Trei rețineri în arest după o bătaie într-o cafenea care s-a finalizat și cu un furt. Victima este consilier local

Trei rețineri în arest după o bătaie într-o cafenea care s-a finalizat și cu un furt
Cardiologul intervenționist Laurian Blaga atenționează că „o durere suspectă în piept nu trebuie ignorată niciodată”

Sănătate

Cardiologul intervenționist Laurian Blaga atenționează că „o durere suspectă în piept nu trebuie ignorată niciodată”

Sănătate

Cardiologul intervenționist Laurian Blaga atenționează că „o durere suspectă în piept nu trebuie ignorată niciodată”

Cardiologul intervenționist Laurian Blaga atenționează că „o durere suspectă în piept nu trebuie ignorată niciodată”
Medicii luptă în sala de operație să salveze al doilea picior al bărbatului prins într-un utilaj la stația de epurare Suceava

Sănătate

Medicii au reușit să salveze al doilea picior al bărbatului prins într-un utilaj la stația de epurare Suceava, dar starea pacientului este critică

Sănătate

Medicii au reușit să salveze al doilea picior al bărbatului prins într-un utilaj la stația de epurare Suceava, dar starea pacientului este critică

Medicii luptă în sala de operație să salveze al doilea picior al bărbatului prins într-un utilaj la stația de epurare Suceava