Consfătuirea anuală pe zone a CCD „George Tofan” Suceava: dialog despre formarea continuă

În perioada 21–23 septembrie 2026, Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava a desfășurat consfătuirea anuală pe zone metodice, dedicată directorilor unităților de învățământ și responsabililor comisiilor pentru formare și dezvoltare în cariera didactică (CFDCD) din unitățile de învățământ ale județului. Cele patru întâlniri au avut loc la Marginea, Fălticeni, Suceava și Câmpulung Moldovenesc, cu sprijinul filialelor zonale ale CCD și al primăriilor.

Pe 21 septembrie, la ora 10:00, Căminul Cultural Marginea a găzduit întâlnirea pentru zonele Rădăuți, Solca și Siret. În aceeași zi și la aceeași oră, discuțiile pentru zona Fălticeni s-au desfășurat la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni. Pentru zona Suceava, consfătuirea a avut loc pe 22 septembrie, la ora 12:00, la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”. Seria consfătuirilor s-a încheiat pe 23 septembrie, la ora 10:00, la Școala Gimnazială „George Voevidca” din Câmpulung Moldovenesc, cu întâlnirea pentru zonele Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei.

Responsabilii din partea CCD pentru întâlnirile de la Marginea și Câmpulung Moldovenesc au fost profesorii metodiști Daniela Răileanu și Gabriela Șlincu, iar pentru cele de la Fălticeni și Suceava, profesorii metodiști Daniela Zup și Liliana Sasu. Invitată din partea Inspectoratului Școlar Județean Suceava a fost prof. Valeria Leonte, inspector școlar în compartimentul dezvoltarea resursei umane.

Pe agenda consfătuirilor s-au aflat aspecte importante, precum:

retrospectiva anului școlar 2025-2026;

elementele de noutate pentru anul școlar 2026-2027: Prima de Carieră Didactică, oportunități de formare și condiționări (temporale, financiare); pachete de formare recomandate și oferite de către CCD Suceava, în beneficiul tuturor categoriilor de personal didactic și didactic auxiliar; rolul Filialelor Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava în promovare, sprijin și colaborare cu instituția specializată în formare continuă;

perspective în formarea profesională – oferta de formare anuală, cu procedura de înscriere și acces, aspecte relevante, care înlesnesc participarea personalului didactic la toate tipurile de activități organizate, în funcție de nevoile individuale și modalitățile de popularizare a activităților CCD în toate unitățile de învățământ;

clarificarea unor aspecte prin întrebări din partea participanților cu privire la sistemul de acumulare a creditelor ECTS pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar și la îndeplinirea condiției de formare în cariera didactică, în lumina legislației în vigoare.

„Prin colaborarea cu filialele zonale, cu directorii și cu responsabilii comisiilor pentru formare și dezvoltare în cariera didactică din unitățile de învățământ ale județului, informațiile despre oportunitățile de formare pot ajunge la fiecare profesor din județul Suceava. Scopul este ca profesorii să poată alege programele potrivite nevoilor lor de dezvoltare profesională.” Prof. Traian-Alin Pușcă, directorul Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava.