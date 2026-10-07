Consfătuirea anuală județeană a profesorilor de limbi moderne – Între bilanț și viziune

Consfătuirea anuală județeană a profesorilor de limbi moderne – limba engleză și limba germană modernă – a reprezentat mai mult decât un moment de bilanț. A fost un spațiu al dialogului profesional, al recunoașterii performanței și al întâlnirii unei comunități care împărtășește aceeași responsabilitate: formarea unor generații capabile să înțeleagă, să comunice și să se deschidă către lume.

O comunitate, pentru că educația se construiește prin oameni care împărtășesc valori, experiențe și preocupări profesionale. O misiune, pentru că a fi profesor înseamnă mai mult decât a transmite cunoștințe: înseamnă a forma, a inspira și a deschide perspective. Un sens, pentru că, dincolo de rezultate și obiective, rămâne ceea ce reușim să așezăm în devenirea elevilor noștri.

Coordonată de inspectorul școlar prof. Gabriela Parascheva Hisem, întâlnirea a prilejuit atât o reflecție asupra anului școlar încheiat, cât și conturarea unor direcții pentru perioada următoare: evaluare, competențe, bune practici, inovație și viziune.

Un gând de profundă recunoștință se îndreaptă către conducerea Inspectoratului Școlar Județean Suceava – domnul inspector școlar general, prof. Nicolae Ciprian Anton, și domnii inspectori școlari generali adjuncți, prof. Gabriel Matei și prof. dr. Petru Crăciun – pentru încrederea acordată, susținerea permanentă și colaborarea excelentă. Sprijinul instituțional, dialogul și deschiderea dau coerență inițiativelor și consolidează o comunitate educațională unită.

Mulțumiri speciale se cuvin conducerii Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, pentru generozitatea cu care a găzduit întâlnirea. Într-un spațiu în care educația și arta se întâlnesc firesc, Petruța Hojbotă, premiată la numeroase competiții, a oferit un moment artistic care a adus sensibilitate și emoție debutului evenimentului.

Performanța elevilor a ocupat, firesc, un loc aparte. Ecaterina Costîn, elevă a Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava, distinsă cu Premiul al II-lea la proba individuală a Olimpiadei Internaționale de Limba Engleză, a dat expresie unei convingeri esențiale: excelența se construiește prin talent, perseverență, muncă și prin întâlnirea dintre un elev care aspiră și un profesor care știe să îi deschidă drumul.

Deschiderea către experiențe educaționale internaționale a fost adusă în atenție de Grațiela Ciocan, ISS EDU Iași, prin prezentarea oportunităților oferite de taberele internaționale – contexte autentice în care limba străină devine instrument de comunicare, descoperire și întâlnire cu lumea.

În aceeași perspectivă, Mirela Flutur, reprezentanta Twinkle Star Suceava, a prezentat oportunitățile privind atestatele și certificările internaționale Cambridge English, evidențiind legătura dintre competențele construite în școală și validarea lor prin standarde recunoscute internațional. Certificarea devine astfel nu doar un rezultat, ci confirmarea unui parcurs construit cu rigoare, consecvență și încredere.

Unul dintre momentele cu o încărcătură aparte a fost prilejuit de prezența domnului conf. univ. dr. Vasile Timiș. Cu mulți ani în urmă, domnul conf. univ. dr. Vasile Timiș a coordonat științific lucrarea de licență a doamnei inspector școlar prof. Gabriela Parascheva Hisem. Timpul a făcut ca drumurile lor să se întâlnească din nou, într-o altă etapă și dintr-o altă perspectivă, dar sub semnul aceleiași vocații pentru educație. De această dată, dialogul s-a deschis către educația de ieri, de astăzi și de mâine – către ceea ce merită păstrat, ceea ce trebuie regândit și ceea ce avem responsabilitatea de a construi pentru generațiile care vin.

Sunt întâlniri în care timpul nu măsoară distanța dintre două momente, ci sensul unui drum. Iar când un reper al începuturilor revine, peste ani, într-un dialog despre viitor, educația își dezvăluie poate una dintre cele mai frumoase continuități ale sale.

Dincolo de invitați, performanțe și proiecte, adevărata forță a acestei întâlniri rămâne comunitatea profesorilor de limbi moderne din județul Suceava. Lor le adresez întreaga mea apreciere și recunoștință pentru colaborare, profesionalism și pentru munca discretă, dar esențială, pe care o desfășoară zi de zi în școli.

Aici se regăsesc, poate, cele trei repere ale întâlnirii: comunitatea, pentru că nimic durabil nu se construiește singur; misiunea, pentru că profesorul are responsabilitatea de a forma oameni; sensul, pentru că adevărata măsură a educației se află în ceea ce rămâne, peste timp, în cei pe care i-am însoțit.

Tuturor profesorilor de limbi moderne din județ le doresc un an școlar cu sănătate, inspirație, echilibru și împliniri personale și profesionale. Să păstrăm bucuria de a învăța, curajul de a inova și puterea de a construi împreună. Pentru că, între bilanț și viziune, ne unesc aceeași comunitate, aceeași misiune și același sens: educația.