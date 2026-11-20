Așa cum era de așteptat, duelul dintre CSU Suceava și CSM Constanța din cadrul etapei a 8-a a Ligii Naționale de handbal masculin a fost deosebit de echilibrat și încrâncenat. Cele două formații au mers cap la cap pe tot parcursul întâlnirii. După 17-17 la pauză, câștig de cauză a avut la final echipa mai experimentată, CSM Constanța, cu scorul de 32-31.

CSU Suceava: Șelaru (7 intervenții), Podovei (2) – Balazs (6 goluri), Radu (4), Șerban (4), Tîrzioru (4), Ilucă (5), Grigore (4), Zarițchi (2), Bruj (1), Niculaie (1), Bologa, Gavriloaia, Chiruț, Iordachi, Rusu.

În clasament, universitarii ocupă locul 8, cu 7 puncte, în vreme ce dobrogenii sunt pe poziția a 9-a, cu un punct mai puțin.

La partida disputată vineri seară în sala „Dumitru Bernicu” de la LPS a asistat și selecționerul reprezentativei de seniori a României, Sandu Iacob.