Conflictul dintre Marian Bordeianu și clubul Cetatea a ajuns în instanță

Războiul dintre fostul președinte Marian Bordeianu și actuala conducere a grupării Cetatea 1932 Suceava continuă. În cadrul unui comunicat de presă, acesta acuză actuala conducere a clubului de fotbal de ilegalități și a cerut în instanță anularea calității de membri fondatori pentru actualii conducători, ca fiind făcută nelegal, la 8 luni de la înființare, predarea clubului către adevărații membri fondatori, iar dacă acest lucru întârzie, în subsidiar, dizolvarea clubului de fotbal Cetatea 1932 Suceava.

Astfel, în data de 21.09.2026, Bordeianu a depus o cerere de chemare în judecată, care a fost înregistrată la Judecătoria Suceava. “Fondatorii contestă vehement modul în care a fost preluat controlul clubului de către noii membri și au depus în acest sens plângere penală pentru amenințare și șantaj împotriva celor care doresc să-și adjudece clubul prin preluare ostilă.

Reamintim că la data de 04.08.2023, preşedintele fondator Marian Bordeianu a obținut la Ministerul Justiției rezervarea denumirii Asociaţiei Club Sportiv Municipal Cetatea 1932 Suceava, iar la data de 12.01.2024 asociația a dobândit personalitate juridică cu 3 membri fondatori. Mai apoi, aceştia au înscris clubul de fotbal în Liga a 4-a, iar în 2 ani clubul a ajuns în Liga a 2-a. Legislația prevede că, dacă numărul de membri fondatori scade sub 3, asociația va fi dizolvată. Astfel, asociația ori revine înapoi la primii membri fondatori, ori se dizolvă.

Cererile în instanță se axează pe următoarele puncte:

Constatarea nulității absolute a calității de membru fondator pentru numiții Neagu Marius, Diaconița Mihai, Lucescu Cornel, Grigorean Liviu, în principal ca fiind atribuită în frauda legii la data de 30.08.2024, deși asociația s-a constituit la data de 12.01.2024, iar, în subsidiar, pentru lipsa hotărârii comitetului director în funcție la data de 24.08.2026, conform capitolului IX pct. 4 din Statutul Asociaţiei și, pe cale de consecință, constatarea nulității absolute a hotărârii AGA din 30.08.2024 și a Consiliului Director din 30.08.2024, urmând ca instanța să procedeze pe cale judiciară la anularea acestora. În subsidiar, fondatorii solicită Dizolvarea Asociației Club Sportiv Municipal Cetatea 1932 Suceava pentru că afectio societatis (încrederea) existentă la data constituirii nu mai subzistă astăzi, fiind în fața unei preluări ostile a asociației de către persoane din afara asociației, care confundă caracterele juridice ale unei asociații cu caracterele juridice ale societății pe acțiuni.

Acțiunea în justiție are la bază deturnarea scopului inițial avut în vedere la constituirea asociației, obiectivele asumate și încrederea (afectio societatis) existentă la constituire între membrii fondatori care s-a rupt o dată cu preluarea ostilă a asociației de către unele persoane care și-au exprimat dorința de intrare în asociație. În această situație, prin constatarea nulității absolute a unor acte încheiate de către asociație sau de către persoane afiliate asociației, urmează ca instanța să constatate că asociația va reveni la funcționarea cu primii membri fondatori sau va fi constatată dizolvarea acesteia pe cale judiciară pentru că nu mai există elementul central, încrederea între cei care au constituit asociația ca membri fondatori și persoane afiliate cu încălcarea scopului constituirii.

Însăși primirea a 4 membri fondatori la data de 30.08.2024, în condițiile în care asociația a dobândit personalitate morală la 11.09.2023 și a dobândit personalitate juridică la 12 ianuarie 2024 prin hotărârea Judecătoriei, este nulă absolut. Membrii fondatori, autonumiți fondatori după 8 luni de la înființare, nu au bază legală și nu pot trece de definiția din DEX a calității de membru fondator, <persoane care au constituit o asociație>. În actualul Cod Civil al României, elementul esențial affectio societatis (intenția, dorința și încrederea reciprocă de a coopera în cadrul unei asociații) este consacrat generic în articolul 1.881 alin. (1), care definește contractul de societate (asocierea), în speță Statutul. Dacă affectio societatis sau încrederea reciprocă dispare în timp din cauza unor neînțelegeri grave între asociați, acest fapt duce la blocarea asociației și reprezintă un temei legal pentru dizolvarea asociației în instanță”, se arată în comunicatul emis de Marian Bordeianu.