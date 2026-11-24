A plecat de la țară, de jos, din liga a patra, a ajuns să împartă vestiarul cu Hagi și Ilie Dumitrescu, să fie coleg de cameră cu Lăcătuș, să joace împotriva lui Romario și să construiască unele dintre cele mai spectaculoase echipe din fotbalul românesc.

A cunoscut gloria, dar și dezamăgirile, a luat decizii pe care le regretă și a plătit uneori un preț mare pentru pasiunea sa.

Este povestea lui Petre Grigoraș, antrenorul echipei Cetatea Suceava.

Nu critică pe nimeni pentru greșelile sale și își recunoaște propriile greșeli și limite, chiar dacă deseori este exagerat de critic cu propria persoană.

Invitat la podcastul „Interviurile Monitorul”, Petre Grigoraș a vorbit despre deciziile pe care le regretă, promisiunile conducătorilor de club și problemele fotbalului românesc: Ce crede despre mentalitatea fotbaliștilor români? Ce a învățat din promisiunile conducătorilor de club? Și ce obiectiv personal și-a stabilit la Suceava?

Urmărind acest episod al podcastului „Interviurile Monitorul”, pe site-ul „Monitorului de Suceava”, dar și pe canalul de YouTube sau pe pagina de Facebook ale ziarului nostru, puteți afla povestea traseului pe care l-a parcurs, într-un an, din liga a treia până în fața echipei Real Madrid, cum a ajuns să împartă vestiarul cu Hagi și Lăcătuș, de ce a dispărut antrenorul Petre Grigoraș din prima ligă și de ce crede că a deranjat anumite persoane din fotbalul românesc.