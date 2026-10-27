Conferință și recitaluri de cântări religioase, duminică, la Catedrala „Pogorârea Sfântului Duh” din Rădăuți

La Catedrala „Pogorârea Sfântului Duh” din Rădăuți va avea loc duminică, 1 noiembrie 2026, de la ora 16:00, conferința „Sfințenia femeii în textele Sfintei Scripturi”, susținută de preot prof. univ. dr. Constantin Coman, profesor în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

Programul va include și recitaluri de cântări religioase interpretate de Corala „Sfânta Elisabeta” și de îndrăgiții interpreți Raluca Diaconu și pr. Vlad Roșu.

Evenimentul este organizat de Asociația Preoteselor Sucevene „Sf. Elisabeta”, împreună cu Protopopiatul Rădăuți, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, la inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților,

Participarea este gratuită, dar organizatorii vă sugerează să vă rezervați un loc prin completarea unui formular aici.