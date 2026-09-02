În perioada 31 august – 2 septembrie, Catedra de Germanistică a Facultății de Litere și Științe ale Comunicării din Suceava organizează, prin conf. univ. dr. habil. Raluca Dimian, conferința internațională „Era în carte și sub fagi” – Bucovina ca loc și motiv în literatură („Es stand im Buche und unter den Buchen” – Bukowina als Ort und Motiv der Literatur).

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Institutul pentru Istoria și Cultura Germanilor din Sud-Estul Europei (Institut der Kultur und Geschichte Suedosteuropas, IKGS) al Universității „Ludwig Maximilian” din Muenchen și cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Prezintă lucrări științifice despre literatura de limbă germană și istoria Bucovinei, în cadrul acestei conferințe, Iryna Osovska (Cernăuți), Ștefan Purici (Suceava), Steffen Hoehne (Praga), Carol Mohr (Rădăuți), Ion Lihaciu (Iași), Giulia Fanetti (Bologna), Anna-Dorothea Ludewig (Potsdam), Alexander Woell (Potsdam), Sarah Sosinski (Muenchen), Kati Brunner (Falkensee), Petro Rychlo (Cernăuți), Alexandra Patrau (Iași), Beatrice Greif (Brașov), Andrei Corbea-Hoișie (Iași), Mircea Diaconu (Suceava), Raluca Dimian (Suceava), Stefania Accaioli (Koeln), Monica Tempian și Courtney Mc Donald (Wellington), Francisca Solomon (Iași).