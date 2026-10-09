Conferință despre spațiul sacru al familiei în Chindia culturală de la Mănăstirea Moldovița

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, joi, 15 octombrie 2026, începând cu ora 16:00, în cea de-a treia zi a manifestărilor dedicate hramului Paraclisului Mănăstirii Moldovița, aflat sub ocrotirea Sfintei Cuvioase Parascheva, va avea loc o nouă ediție a Chindiei culturale.

Evenimentul cultural-spiritual, artistic și educațional este propus și coordonat de Mănăstirea Moldovița, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Sectorul Cultural și Sectorul Media și Comunicare, precum și de Societatea Femeilor Ortodoxe „Maria de Mangop”.

Invitatul special al întâlnirii va fi părintele dr. Cristinel Trandafir, de la Biserica „Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare” din București, care va susține prelegerea „Despre darurile oferite de Dumnezeu în spațiul sacru al familiei. Trei modele de familii sfinte”.

Părintele Cristinel Trandafir este, totodată, cel care însoțește racla în care se păstrează un fragment din Lemnul Sfintei Cruci, adus spre închinarea credincioșilor la Mănăstirea Moldovița și care va rămâne în așezământul monahal pe întreaga perioadă a manifestărilor prilejuite de hram.

Programul Chindiei culturale va fi întregit de:

un recital susținut de Ansamblul Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc ;

; vernisajul galeriei de portrete „Familia – cuib de minuni din iubire”, cu lucrări realizate de elevi din școlile sucevene.

Participarea la eveniment este gratuită și deschisă tuturor celor interesați. Intenția de participare poate fi comunicată la adresa de e-mail: ceredeev.daniela@isj.sv.edu.ro.

Irina Ursachi