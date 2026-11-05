Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți a găzduit conferința de lansare a proiectului „EDU-IMPACT – Continuitate și dezvoltare”, cod SMIS 354839, un proiect cu o valoare de aproape 7 milioane de lei, destinat sprijinirii elevilor, prevenirii abandonului școlar și creșterii atractivității învățământului profesional și tehnic.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Suceava, ai administrației publice locale, directori de unități de învățământ, cadre didactice, elevi și colaboratori ai proiectului.

La conferință a participat prof. Dumitru Ursulean, inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, alături de reprezentanți ai Primăriei Municipiului Rădăuți, prof. Lavinia Nicoleta Biliciuc, director al Școlii Gimnaziale Dornești, prof. Vasile Tatar, director al Colegiului „Andronic Motrescu” Rădăuți, cadre didactice, elevi și membri ai echipei de proiect, precum și Ionuț Minciună, reprezentant al B-Sharp Innovation, colaborator în cadrul proiectului.

Conferința a fost deschisă de prof. dr. Ariadna-Ioana Gavra, managerul proiectului, care a prezentat principalele direcții ale EDU-IMPACT, grupul țintă, activitățile prevăzute și rezultatele urmărite în cei trei ani de implementare.

Proiectul a început la data de 1 iunie 2026 și se va derula până la 31 mai 2029. Valoarea totală este de 6.966.034,90 lei, iar contribuția proprie, în valoare de 139.320,69 lei, este asigurată din bugetul local.

În prezentarea proiectului a fost evidențiat și sprijinul Primăriei Municipiului Rădăuți, care asigură contribuția proprie din bugetul local. Managerul proiectului a apreciat deschiderea primarului Bogdan Loghin față de educație, inițiativă și proiectele prin care pot fi atrase fonduri europene în municipiu.

Conferință de lansare pentru proiectul EDU-IMPACT, la Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți

Sprijin concret pentru elevi

Proiectul are ca grup țintă 525 de elevi, 135 de părinți sau reprezentanți legali și 20 de cadre didactice.

Una dintre componentele importante ale EDU-IMPACT este sprijinirea elevilor aflați în risc de abandon școlar sau proveniți din medii dezavantajate.

Astfel, 450 de elevi vor beneficia de pachete de îmbrăcăminte, încălțăminte și rechizite școlare, iar 390 de elevi vor primi subvenții în cuantum de 300 de lei pe lună, timp de nouă luni, în condițiile stabilite prin proiect.

O altă direcție importantă este reprezentată de programele remediale. 213 elevi vor participa la activități de recuperare și consolidare a competențelor, derulate cu sprijinul a 15 cadre didactice, la discipline precum limba română, matematică, logică, geografie, contabilitate și module de specialitate.

Proiectul cuprinde și activități de consiliere și orientare profesională, menite să îi ajute pe elevi să își continue studiile și să își contureze mai clar parcursul educațional și profesional.

„Școala Părinților” și formare pentru profesori

În cadrul EDU-IMPACT va fi derulat programul „Școala Părinților”, destinat unui număr de 135 de părinți sau reprezentanți legali. Sunt prevăzute ateliere de educație parentală și consiliere, cu accent pe relația dintre familie, elev și școală.

Pentru cadrele didactice, proiectul include programe de formare axate pe tehnici didactice inovative și comunicarea eficientă cu elevii, cu scopul dezvoltării unor metode de lucru adaptate nevoilor elevilor și îmbunătățirii relației educaționale.

O componentă importantă a proiectului este dedicată promovării învățământului profesional și tehnic.

Sunt prevăzute vizite de studiu la agenți economici și unități de învățământ, ateliere practice și interactive, activități de orientare profesională și circuitul educațional „City Break MESERIAȘ”.

Prin aceste activități, elevii vor avea posibilitatea să cunoască direct meserii, domenii de activitate și trasee profesionale și să intre în contact cu mediul economic.

În paralel, o campanie media desfășurată pe durata proiectului va promova avantajele învățământului profesional și tehnic, exemple de succes și oportunitățile de angajare și dezvoltare profesională.

Un proiect pentru următorii trei ani

În cadrul conferinței, prof. Dumitru Ursulean, inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic, a evidențiat importanța proiectelor care susțin participarea școlară și dezvoltarea învățământului profesional și tehnic.

Prezența elevilor la conferință a dat evenimentului o semnificație aparte, aceștia fiind beneficiarii direcți ai majorității activităților care vor fi desfășurate în următorii trei ani.

Pentru echipa Colegiului „Andronic Motrescu”, miza proiectului este ca rezultatele să se regăsească în parcursul real al elevilor: în reducerea riscului de abandon, în rezultate școlare mai bune, în părinți mai implicați și în tineri care își cunosc mai bine opțiunile după absolvire.

Conferința de lansare a marcat intrarea într-o etapă în care activitățile proiectului vor deveni tot mai vizibile în viața școlii și a comunității, EDU-IMPACT urmând să se deruleze până la 31 mai 2029.