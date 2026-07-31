Reprezentanți ai conducerii Consiliul Județean Suceava au primit vineri, la Palatul Administrativ, vizita unei delegații diplomatice formate din ambasadorul Republicii Elene în România, E.S. Lili Evangelia Grammatika, ambasadorul Republicii Filipine în România, E.S. Noel Servigon, și consilierul economic al Ambasadei Ungariei în România, Dorottya Fegyver.

Delegația, însoțită de organizatorul Festivalului Trufelor de la Cacica, Mihai Robu, a fost primită de vicepreședinții CJ Suceava, Nicolae Robu și Stelian Simeria, precum și de administratorul public al județului, Cezar Ioja.

În cadrul întâlnirii desfășurate în Sala Unirii, reprezentanții administrației județene au prezentat principalele direcții de dezvoltare ale județului Suceava, proiectele de investiții aflate în derulare și obiectivele strategice ale administrației. Discuțiile au vizat, de asemenea, potențialul turistic și economic al Bucovinei, promovarea produselor locale și a patrimoniului cultural, precum și preocuparea Consiliului Județean Suceava pentru atragerea investițiilor străine și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu parteneri internaționali.

La finalul întâlnirii, oficialii și-au continuat programul prin vizitarea Muzeului Național al Bucovinei și a Cetății de Scaun a Sucevei.

Conducerea CJ Suceava a primit vizita unor ambasadori și reprezentanți ai Greciei, Filipinelor și Ungariei

Vineri după-amiază, invitații vor vizita târgul „Lume, lume… Hai la târg!”, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, eveniment dedicat promovării meșteșugurilor tradiționale, producătorilor locali și patrimoniului cultural al Bucovinei.

Programul va continua la Cacica, unde delegația va lua parte la deschiderea celei de-a VI-a ediții a Festivalului Trufelor, organizat de International Truffle Festivals Association și Bucovina Adventure Team, în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, precum și cu Primăria și Consiliul Local Cacica.

Consiliul Județean Suceava sprijină ediția din acest an a Festivalului Trufelor prin Centrul Cultural „Bucovina”, cu suma de 60.000 de lei. Finanțarea este destinată susținerii unei părți importante a programului artistic al evenimentului, acoperind prestațiile mai multor artiști invitați, inclusiv concertul susținut de Feli, programat în seara zilei de sâmbătă.