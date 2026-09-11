Începutul de an școlar este unul care le-a adus copiilor din comuna Preutești surprize plăcute la revenirea în bănci.

Dotări dintre cele mai moderne, săli de clasă modernizate și un microbuz care îl înlocuiește pe cel vechi, care era în funcțiune din 2008 și avea deja peste 500.000 de kilometri.

Microbuzul actual a fost cumpărat cu 150.000 de lei și are o capacitate de 16 locuri, iar de luni și-a intrat ”în pâine” după ce a trecut testele de la Registrul Auto Român și a fost ”înregimentat” de școala din Preutești.

Microbuzul actual a fost cumpărat cu 150.000 de lei și are o capacitate de 16 locuri

”Achiziționarea acestui microbuz era obligatorie având în vedere vechimea și uzura celui pe care elevii îl foloseau de ani buni. Siguranța copiilor reprezintă o prioritate pentru noi și de aceea nu puteam lăsa nimic la voia întâmplării.

Iar faptul că avem un număr de 4 școli gimnaziale în comună și 6 grădinițe, iar copiii, inclusiv preșcolarii, trebuie aduși și din localitățile Huși și Bahna Arini a făcut să devină o prioritate achiziția microbuzului.

Faptul că l-am cumpărat în timpul vacanței și l-am înmatriculat, iar acum la început de an școlar poate fi deja folosit înseamnă că ne-am făcut treaba.

Iar grija pentru educație și pentru copii, care sunt până la urmă viitorul nostru, reprezintă o prioritate atât pentru mine, cât și pentru colegii din Primăria Preutești”, a arătat primarul Ion Vasiliu.

Condiții remarcabile pentru elevii și preșcolarii din comuna Preutești la început de an școlar

La cele patru școli gimnaziale din comună, din Basarabi, Preutești, Leucușești și Arghira, învață în acest an 741 de elevi, în timp ce la grădinițe sunt înscriși 186 de preșcolari.

Prin proiectele inițiate, sălile de clasă au fost dotate cu table inteligente, astfel încât creta și buretele au rămas deja o amintire.

La început de an școlar, ”bobocii” au fost întâmpinați cu rechizite pe bănci, cu baloane, dar și cu multă amabilitate din partea cadrelor didactice.

”Ne-am dorit să creăm un mediu prielnic pentru educație, spații prietenoase în care copiii să vină cu drag.

Firește, și dotările sunt extrem de importante, iar prin investițiile pe care le-am făcut spun că am reușit să aducem atât școlile, cât și grădinițele la cele mai înalte standarde.

Nu ne vom opri aici, iar împreună cu oamenii din conducerea instituției de învățământ din comună vom căuta să găsim cele mai bune și optime soluții pentru a asigura un act de educație de calitate”, a mai spus Ion Vasiliu, primarul comunei Preutești.