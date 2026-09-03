Actualitate

Condiții de igienă „foarte proaste” constatate de DSVSA la Adăpostul Public al Sucevei, care va fi închis pentru 30 de zile

Condiții de igienă „foarte proaste” constatate de DSVSA la Adăpostul Public al Sucevei, care va fi închis pentru 30 de zile
Condiții de igienă „foarte proaste” constatate de DSVSA la Adăpostul Public al Sucevei, care va fi închis pentru 30 de zile

Cel mai mare adăpost de câini din județul Suceava, cel din municipiul Suceava, va avea activitatea suspendată pentru 30 de zile.

Măsura este propusă de echipa de control a Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, care a fost prezentă joi la adăpostul public și a constatat numeroase nereguli.

Principalele deficiențe constatate sunt pe linia de igienă a adăpostului și mai ales a spațiilor de cazare, care musteau de mizerie și în care colcăie șobolanii.

”Condiții de igienă foarte proaste chiar și pentru câini”, este remarca unuia dintre cei care au efectuat controlul și propun ca măsură principală suspendarea activității pentru o perioadă de 30 de zile.

În urma acțiunii s-ar putea să fie aplicată și o sancțiune contravențională.

Suspendarea activității adăpostului afectează direct doar capturarea câinilor fără stăpân de pe străzile din municipiu. În luna august au avut loc doar 20 de capturi, iar în iulie 54.

În ceea ce privește adopțiile, în august au plecat către familii 19 câini, față de 21 în luna iulie.

Controlul are loc la aproximativ o săptămână după ce DSVSA Suceava, alături de inspectori din alte județe, a suspendat activitatea adăpostului privat de animale de la Berchișești.

Condiții de igienă „foarte proaste” constatate de DSVSA la Adăpostul Public al Sucevei, care va fi închis pentru 30 de zile
Condiții de igienă „foarte proaste” constatate de DSVSA la Adăpostul Public al Sucevei, care va fi închis pentru 30 de zile
Condiții de igienă „foarte proaste” constatate de DSVSA la Adăpostul Public al Sucevei, care va fi închis pentru 30 de zile
Condiții de igienă „foarte proaste” constatate de DSVSA la Adăpostul Public al Sucevei, care va fi închis pentru 30 de zile

Recomandări

Amenzi și suspendarea activității adăpostului de câini de la Berchișești

Actualitate

Amenzi și suspendarea activității adăpostului de câini de la Berchișești. Activitățile de capturare câini, interzise

Actualitate

Amenzi și suspendarea activității adăpostului de câini de la Berchișești. Activitățile de capturare câini, interzise

Amenzi și suspendarea activității adăpostului de câini de la Berchișești
Sucevean arestat după șapte încălcări ale ordinului care îi interzicea orice contact cu soția sa

Actualitate

Ofensivă a Poliției Suceava față de șoferii băuți și fără permise. Rețineri una după alta și două mandate de arestare pentru 30 de zile

Actualitate

Ofensivă a Poliției Suceava față de șoferii băuți și fără permise. Rețineri una după alta și două mandate de arestare pentru 30 de zile

Sucevean arestat după șapte încălcări ale ordinului care îi interzicea orice contact cu soția sa
Doctorul Sorin Mihai Voloșeniuc, directorul executiv al DSVSA Suceava

Actualitate

Directorii de grădinițe, îndemnați să verifice personal condițiile de igienă de la firmele care aduc masă caldă pentru copii

Actualitate

Directorii de grădinițe, îndemnați să verifice personal condițiile de igienă de la firmele care aduc masă caldă pentru copii

Doctorul Sorin Mihai Voloșeniuc, directorul executiv al DSVSA Suceava
Arhiepiscopia a organizat al doilea convoi umanitar, 30 de tone de produse alimentare, de igienă și de strictă necesitate care va ajunge în curând în Ucraina

Actualitate

30 de tone de produse alimentare, de igienă și de strictă necesitate vor ajunge în Ucraina, din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

Actualitate

30 de tone de produse alimentare, de igienă și de strictă necesitate vor ajunge în Ucraina, din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

Arhiepiscopia a organizat al doilea convoi umanitar, 30 de tone de produse alimentare, de igienă și de strictă necesitate care va ajunge în curând în Ucraina
30 de tone de produse alimentare, de igienă și de strictă necesitate vor ajunge în Ucraina, din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

Actualitate

30 de tone de produse alimentare, de igienă și de strictă necesitate vor ajunge în Ucraina, din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

Actualitate

30 de tone de produse alimentare, de igienă și de strictă necesitate vor ajunge în Ucraina, din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

30 de tone de produse alimentare, de igienă și de strictă necesitate vor ajunge în Ucraina, din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților