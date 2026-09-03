Cel mai mare adăpost de câini din județul Suceava, cel din municipiul Suceava, va avea activitatea suspendată pentru 30 de zile.

Măsura este propusă de echipa de control a Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, care a fost prezentă joi la adăpostul public și a constatat numeroase nereguli.

Principalele deficiențe constatate sunt pe linia de igienă a adăpostului și mai ales a spațiilor de cazare, care musteau de mizerie și în care colcăie șobolanii.

”Condiții de igienă foarte proaste chiar și pentru câini”, este remarca unuia dintre cei care au efectuat controlul și propun ca măsură principală suspendarea activității pentru o perioadă de 30 de zile.

În urma acțiunii s-ar putea să fie aplicată și o sancțiune contravențională.

Suspendarea activității adăpostului afectează direct doar capturarea câinilor fără stăpân de pe străzile din municipiu. În luna august au avut loc doar 20 de capturi, iar în iulie 54.

În ceea ce privește adopțiile, în august au plecat către familii 19 câini, față de 21 în luna iulie.

Controlul are loc la aproximativ o săptămână după ce DSVSA Suceava, alături de inspectori din alte județe, a suspendat activitatea adăpostului privat de animale de la Berchișești.

Condiții de igienă „foarte proaste” constatate de DSVSA la Adăpostul Public al Sucevei, care va fi închis pentru 30 de zile