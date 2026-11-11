Concursul pentru directorii de școli intră în etapa finală. Cei 198 de candidați vor fi intervievați de 7 comisii

După ce și ultimele contestații au primit răspuns, concursul pentru conducerea școlilor din județul Suceava intră în etapa finală. 198 de cadre didactice, cu 228 de candidaturi, își vor susține interviul pentru posturile de director și director adjunct din 136 de școli, licee și grădinițe.

Interviurile încep luni, 16 noiembrie, și se încheie vineri, 27 noiembrie. Timp de două săptămâni, șapte comisii vor discuta cu fiecare candidat despre proiectul său pentru unitatea pe care vrea să o conducă.

Pe ce funcții candidează

Postul de director rămâne cel mai râvnit de către candidați. 147 de persoane candidează pentru funcția de director, cu 149 de candidaturi, iar 75 de persoane candidează pentru cea de director adjunct, cu 79 de candidaturi.

Cele 79 de candidaturi pentru director adjunct se împart astfel: 49 pentru unități cu un singur post de adjunct, câte 14 pentru posturile de director adjunct 1 și director adjunct 2 și 2 pentru postul de director adjunct 3.

În cele mai multe școli nu există concurență directă pentru postul de director. Din cele 127 de unități cu candidați pentru această funcție, 108 au un singur candidat, 16 au câte doi, iar 3 au câte trei. Privind toate cele 136 de unități, 87 au candidați doar pentru director, 9 doar pentru director adjunct, iar 40 pentru ambele funcții.

Cei care candidează pe mai multe funcții

Nu toți candidații au mizat pe o singură variantă. 26 de persoane candidează pentru mai multe funcții: 22 pentru două și 4 pentru trei. Împreună, ele au 56 de candidaturi.

Cea mai des întâlnită este combinația director și director adjunct la aceeași unitate, aleasă de 23 de persoane. Mai rar, o persoană candidează pentru director și director adjunct la unități diferite, o alta pentru director la două unități, iar alta pentru două posturi de director adjunct în aceeași școală.

Fiecare candidatură este evaluată separat, la un interviu propriu. Programul a fost astfel întocmit încât interviurile aceleiași persoane să nu se suprapună, iar cei care candidează pentru mai multe funcții la aceeași unitate să le susțină pe toate în aceeași zi.

Cum arată cele două săptămâni de interviuri

Comisiile lucrează între orele 08:00 și 18:00. Un interviu durează 45 de minute. Înainte de primul candidat al fiecărei unități, membrii comisiei au 45 de minute pentru armonizarea subiectelor, sau 60 de minute acolo unde există candidați atât pentru director, cât și pentru director adjunct.

Cea mai aglomerată zi va fi joi, 19 noiembrie, cu 40 de interviuri, urmată de joi, 26 noiembrie, cu 31. Cea mai liniștită zi este marți, 24 noiembrie, cu 13 interviuri. În total, vor fi 228 de interviuri.

Fiecare dintre cele șapte comisii are între 28 și 37 de interviuri. Din comisii fac parte reprezentanți ai inspectoratului, cadre didactice de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și reprezentanți ai autorităților locale.

Datele provin din baza de date a concursului, gestionată de ISJ Suceava, prin informatician prof. Toader Pîțu și reflectă situația din 11 noiembrie 2026, după soluționarea contestațiilor.