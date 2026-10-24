Concursul Național „O lume mai curată, o lume mai bună”, ediția a XVII-a, la Fălticeni

În perioada 23-25 octombrie 2026, la Fălticeni se desfășoară ediția a XVII-a a Concursului Național de Ecologie și Protecția Mediului „O lume mai curată, o lume mai bună”, eveniment care reunește elevi și cadre didactice din 25 de județe, municipiul București și Republica Moldova.

Conform datelor transmise de IȘJ Suceava, prin proiectele prezentate, participanții transformă preocuparea pentru natură în soluții, inițiative și exemple de implicare în viața comunității.

Concursul este organizat de Clubul Copiilor Fălticeni, alături de Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Primăria Municipiului Fălticeni, fiind inclus în Oferta activităților educative naționale și internaționale cofinanțate de Ministerul Educației și Cercetării.

Programul de sâmbătă

Astăzi, 24 octombrie, în Sala „Draga Olteanu Matei” a Centrului Cultural Fălticeni, a avut loc deschiderea festivă a concursului. La eveniment au participat, din partea Inspectoratului Școlar Județean Suceava, prof. dr. Petru Crăciun, inspector școlar general adjunct; prof. Gabriel Matei, inspector școlar general; prof. Doinița Tolca, inspector școlar pentru geografie; prof. dr. Aurica Daneliuc, inspector școlar pentru activități extrașcolare; și prof. Beatrice Filipiuc.

Prezența reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Suceava susține un demers educativ în care cunoașterea, creativitatea și responsabilitatea față de mediu se completează, oferindu-le elevilor ocazia de a-și valorifica ideile și de a învăța prin colaborare și experiență directă.

Dialog și schimb de experiență

Ediția din acest an cuprinde 31 de proiecte de mediu la nivel liceal și 13 la nivel gimnazial, 10 machete realizate de liceeni și 12 de elevi de gimnaziu, precum și 11 lucrări din materiale reciclabile la nivel liceal și 22 la nivel gimnazial. Lucrările reflectă interesul tinerei generații pentru protejarea naturii, capacitatea de a identifica probleme și dorința de a contribui la rezolvarea acestora.

Participarea elevilor și profesorilor din Strășeni, Ialoveni, Chișinău, Orhei și Horodca, Republica Moldova, conferă întâlnirii o dimensiune aparte. Prin dialog și schimb de experiență, concursul apropie comunități școlare de pe ambele maluri ale Prutului și cultivă prietenii întemeiate pe respect, încredere și valori împărtășite.

Pe parcursul zilei de astăzi, programul cuprinde prezentarea și susținerea proiectelor, activități practice și aplicații de cunoaștere a patrimoniului natural și cultural local și județean.

Ateliere pentru elevi

Mâine, 25 octombrie, sunt programate ateliere pentru elevi, schimburi de bune practici pentru cadrele didactice și activități artistice, urmate de festivitatea de premiere, în intervalul 12:00-13:00, la Clubul Copiilor Fălticeni.

Inspectoratul Școlar Județean Suceava apreciază implicarea echipei organizatoare, a coordonatorului proiectului, prof. dr. Marcel Porof, a profesorilor coordonatori și a elevilor din România și Republica Moldova. Mulțumiri se îndreaptă către Primăria Municipiului Fălticeni, instituțiile de învățământ partenere, sponsorii și susținătorii concursului, pentru contribuția la desfășurarea evenimentului.

„La Fălticeni, grija pentru natură prinde astăzi contur în proiectele copiilor. Fiecare idee cultivată cu răbdare și fiecare gest de responsabilitate așază în educație semințele unui viitor mai verde”, au mai transmis reprezentanții IȘJ Suceava.