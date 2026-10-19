Concursul Național de Educație Ecologică și Protecția Mediului „O lume mai curată, o lume mai bună”, la Fălticeni

În perioada 23–25 octombrie 2026, municipiul Fălticeni va găzdui ediția a XVII-a a Concursului Național de Educație Ecologică și Protecția Mediului „O lume mai curată, o lume mai bună”, organizat de Clubul Copiilor Fălticeni, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Primăriei Municipiului Fălticeni, al instituțiilor de învățământ partenere și al sponsorilor.

Desfășurat sub genericul „Respiră verde! Schimbarea începe cu tine”, evenimentul promovează educația ecologică, creativitatea și responsabilitatea față de mediu, oferind elevilor posibilitatea de a prezenta proiecte și soluții concrete pentru provocările ecologice ale comunităților din care provin.

Amploare națională și participare internațională

Așa cum am aflat de la coordonatorul proiectului, prof. dr. Marcel Porof, directorul Clubului Copiilor Fălticeni, până în prezent, este confirmată participarea reprezentanților din 26 de județe și din municipiul București, prin Palatul Național al Copiilor. Participarea se realizează în cele trei forme prevăzute de organizatori: directă, online sincronă și indirectă, prin transmiterea lucrărilor. Aceste confirmări evidențiază amploarea competiției, fără a reprezenta un bilanț definitiv al înscrierilor.

Un element distinctiv al ediției din acest an îl constituie prezența consistentă a delegațiilor din Republica Moldova. Până la această dată, și-au confirmat participarea cel puțin nouă elevi și patru cadre didactice coordonatoare, reprezentând trei instituții de învățământ: Gimnaziul Horodca, din raionul Ialoveni, Liceul Teoretic „Ion Inculeț” din Vorniceni, raionul Strășeni, și Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Văsieni, raionul Ialoveni. Numărul participanților de peste Prut poate crește până la desfășurarea evenimentului.

Participarea acestora conferă concursului o dimensiune internațională aparte și oferă ocazia consolidării relațiilor educaționale și culturale dintre comunitățile școlare din România și Republica Moldova.

Proiecte, machete și obiecte din materiale reciclabile

Concursul cuprinde trei secțiuni – „Proiecte de mediu”, „Machete” și „Obiecte din materiale reciclabile” – adresate elevilor de gimnaziu și liceu. Finala națională include prezentarea și susținerea proiectelor și machetelor de către echipajele calificate, cu posibilitatea participării online sincrone în condițiile regulamentului. Secțiunea obiectelor din materiale reciclabile se desfășoară prin corespondență/ indirectă.

„Lucrările sunt evaluate potrivit criteriilor specifice fiecărei secțiuni, fiind urmărite documentarea, originalitatea, relevanța mesajului ecologic, aplicabilitatea soluțiilor și calitatea prezentării. Premiile vor recompensa rezultatele obținute de elevi, fiind posibile și distincții speciale oferite de parteneri”, ne-a precizat prof. dr. Marcel Porof.

Concursul Național de Educație Ecologică și Protecția Mediului „O lume mai curată, o lume mai bună”, la Fălticeni

Trei zile de activități educative și de cunoaștere a Bucovinei

Deschiderea festivă va avea loc sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 8:30, la Sala „Draga Olteanu Matei”, după care, la Clubul Copiilor Fălticeni, elevii vor prezenta și susține proiectele și machetele, iar după-amiaza va fi dedicată aplicațiilor practice și activităților educative.

Participanții vor putea opta, potrivit repartizărilor stabilite de organizatori, pentru o aplicație teritorială pe traseul Fălticeni – Vama – Moldovița – Câmpulung Moldovenesc sau pentru activități locale de descoperire a patrimoniului cultural și turistic al municipiului Fălticeni.

Duminică, 25 octombrie, sunt prevăzute ateliere de creație pentru elevi, un schimb de bune practici pentru profesori și concursul interjudețean de pictură „Lumină și culoare”, cu tema „Toamna în culorile naturii – pictăm un viitor verde”. Festivitatea de premiere este programată la ora 12:00, la Clubul Copiilor Fălticeni.

Partenerii și sponsorii – sprijin pentru educație și performanță

„Organizarea unei asemenea manifestări este posibilă prin colaborarea dintre școală, autoritățile locale, societatea civilă și mediul economic. Inspectoratul Școlar Județean Suceava are un rol important ca partener instituțional în susținerea și promovarea activităților educative, iar Primăria Municipiului Fălticeni contribuie major la sprijinirea organizării evenimentului și la promovarea localității ca gazdă a unei competiții naționale cu participare internațională. Sprijinul oferit pentru buna desfășurare a activităților și pentru premierea elevilor reprezintă o investiție în educație și în formarea unor comportamente responsabile față de mediu.”, ne-a spus prof. dr. Marcel Porof.

Organizatorii evidențiază și apreciază contribuția sponsorilor și susținătorilor: Rotary Club Fălticeni, Romfour SA, Alma Clinic, CAR Fălticeni, Flexicredit Fălticeni, SC Merca SRL și Editura CD PRESS România.

Un partener important este și Societatea de Geografie din România – Filiala Suceava, care susține dimensiunea științifică și educativă a concursului. Regulamentul prevede posibilitatea acordării unor premii speciale ale Societății de Geografie din România și ale altor parteneri.

Cele trei colegii fălticenene, implicate în primirea delegațiilor

O contribuție importantă este oferită de cele trei licee din municipiu, fapt ce ilustrează solidaritatea comunității educaționale fălticenene și contribuie la crearea unor condiții de primire adecvate pentru elevii și profesorii veniți din țară și din Republica Moldova. Colegiul Agricol „Vasile Lovinescu” și Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” asigură cazarea delegațiilor, în timp ce Colegiul Național „Nicu Gane” este implicat în asigurarea mesei participanților.

Dincolo de competiție, Concursul „O lume mai curată, o lume mai bună” este un spațiu de dialog, prietenie și schimb de experiență. Continuitatea sa, ajunsă la cea de-a XVII-a ediție, confirmă rolul Clubului Copiilor Fălticeni în promovarea educației nonformale, a creativității și a implicării tinerilor în viața comunității și transmite un mesaj simplu și actual: protejarea mediului este o responsabilitate comună, iar schimbarea începe cu fiecare dintre noi.

Informații și actualizări: www.ccfalticeni.ro.