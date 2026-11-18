Tradiția cântării bizantine, cultivată cu deosebită grijă la Mănăstirea Dragomirna în vremea stăreției Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț, a fost reînnoită printr-o inițiativă dedicată celor mai tineri iubitori ai muzicii bisericești care, pe parcursul unui an, au avut prilejul să descopere frumusețea cântărilor psaltice și să își însușească primele noțiuni necesare interpretării acestora.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, duminică, 15 noiembrie 2026, în ziua prăznuirii marelui povățuitor duhovnicesc, la așezământul monahal ctitorit de Sfântul Ierarh Anastasie Crimca a avut loc festivitatea de premiere a participanților la Concursul „Micul psalt”, desfășurat în cursul zilei de sâmbătă, 14 noiembrie.

Inițiativa a fost inspirată de activitatea Sfântului Paisie, care a povățuit obștea de la Dragomirna între anii 1763 și 1775, perioadă în care a funcționat aici o școală de psaltichie, în cadrul căreia numeroși monahi au învățat cântarea bisericească.

Potrivit stavroforei Maria Magdalena Gherghină, îndrumătoarea duhovnicească a obștii monahale, „timp de un an, la Mănăstirea Dragomirna s-a desfășurat în fiecare zi de joi, începând cu ora 19:00, un ceas de muzică psaltică pentru copii, sub coordonarea monahiei Ambrozia Rugină, dirijoarea corului mănăstirii”.

Concursul a reunit copii cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani, care au avut prilejul să își demonstreze cunoștințele și deprinderile dobândite în cadrul întâlnirilor săptămânale.

Potrivit organizatorilor, „probele au avut grade diferite de dificultate: un test grilă cu întrebări din gramatica muzicii psaltice, apoi descifrarea și interpretarea unei mici partituri și, în final, interpretarea unei piese psaltice la alegere”.

Cele trei etape au urmărit verificarea cunoștințelor teoretice și a capacității de interpretare muzicală, fiecare participant fiind pus în situația de a aplica noțiunile învățate. Juriul a fost alcătuit din arhid. Daniel Cupeț, referent în cadrul Sectorului Catehizare, Tineret și Educație pentru Viață al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și trei monahii din Corul „Crinii Țarinii” al Mănăstirii Dragomirna.

Coordonatoarea grupului de copii, monahia Ambrozia Rugină, a explicat modul în care s-a desfășurat competiția, evidențiind caracterul practic al probelor și faptul că participanții au avut de parcurs atât exerciții de gramatică psaltică, cât și de descifrare și interpretare a unor fragmente muzicale. Activitatea a constituit astfel o verificare a progresului înregistrat în urma unui an de studiu, dar și un prilej de bucurie pentru copii și pentru cei care i-au îndrumat.

În ziua pomenirii Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț, ale cărui cinstite moaște se află spre închinare în pronaosul bisericii Mănăstirii Dragomirna, participanții la concurs au fost evidențiați în prezența clericilor, a obștii monahale și a credincioșilor veniți la sărbătoarea așezământului monahal. Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți și diaconi, sub protia arhim. Dosoftei Dijmărescu, exarh cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, arhim. Dosoftei Dijmărescu a vorbit despre lucrarea duhovnicească a Sfântului Paisie Velicicovschi, despre preocuparea sa pentru scrierile filocalice și despre frumusețea lăuntrică pe care omul este chemat să o dobândească prin apropierea de Dumnezeu. Preacuvioșia sa a evidențiat legătura dintre frumusețea cântării bisericești, a sfintelor slujbe și a viețuirii creștine, tâlcuind semnificația termenului Filocalie, înțeles ca „iubire de frumos”.

Referindu-se în mod special la concursul organizat în cinstea Sfântului Paisie, părintele exarh cultural a subliniat importanța efortului depus de copii, cu sprijinul monahiilor și al părinților, pentru deprinderea cântării bisericești. Acesta a îndemnat familiile să cultive încă din copilărie dragostea pentru frumosul duhovnicesc, arătând că darurile primite de la Dumnezeu trebuie descoperite, dezvoltate și puse în slujba binelui. Totodată, a subliniat că osteneala depusă de copii pentru învățarea cântării și pentru participarea la rugăciunea Bisericii rămâne o experiență de folos pentru întreaga lor viață.

La rândul său, arhim. Vartolomeu Chira, de la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”, a vorbit despre rugăciunea minții și a inimii, amintind de învățăturile Sfântului Paisie și de chemarea fiecărui creștin la sfințenie.

La finalul Sfintei Liturghii, copiii participanți la concurs au primit diplome și daruri din partea mănăstirii, pentru osteneala și perseverența dovedite în ultimul an. Micii psalți au interpretat prima cântare din Paraclisul Maicii Domnului, spre bucuria celor prezenți.

În cuvântul adresat credincioșilor, stavr. Maria Magdalena Gherghină, stareța Mănăstirii Dragomirna, a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Calinic pentru binecuvântarea arhierească, precum și arhim. Melchisedec Velnic, exarh al mănăstirilor și starețul Mănăstirii Putna, pentru sprijinul oferit în organizarea slujirii din ziua praznicului.

Maica stareță a amintit că Sfântul Cuvios Paisie, în cei doisprezece ani în care a fost stareț la Dragomirna, a îndrumat și o școală de psaltichie, în cadrul căreia numeroși monahi au învățat cântarea bizantină.

Organizat în contextul prăznuirii Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț, Concursul „Micul psalt” a pus în valoare osteneala copiilor și grija obștii Mănăstirii Dragomirna pentru transmiterea cântării bisericești către tânăra generație, continuând, într-o formă adaptată vârstei participanților, tradiția școlii de psaltichie care a funcționat în acest așezământ monahal în vremea marelui povățuitor duhovnicesc.

Irina Ursachi