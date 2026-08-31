Concurs internațional de texte dramatice și scenarii de film „Cetatea copiilor”

Festivalul Internațional de Teatru și Literatură dramatică „Cetatea Copiilor” revine pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec”, dar se și dezvoltă. Concursul internațional de texte dramatice și scenarii de film pentru copii constituie noutatea celei de-a doua ediții a festivalului care va avea loc în decembrie 2026.

Pe 31 august s-a deschis perioada de înscrieri a concursului internațional de texte dramatice și scenarii de film pentru copii, iar autori de toate vârstele, de pretutindeni, sunt invitați să trimită creațiile lor.

Marele premiu va fi realizarea unui spectacol de teatru pe baza textului declarat câștigător sau a unui film de scurtmetraj.

Premiul I va fi realizarea unui spectacol lectură, ambele sub coordonarea unui regizor, alături de echipa artistică și cea tehnică a Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava.

La concurs pot participa autori de toate vârstele, din România și din străinătate. Piesa sau scenariul trebuie să fie scurte, de maxim 15 pagini, cu un număr limitat de personaje, maxim 10.

Sunt acceptate în concurs lucrări nepublicate şi nepremiate la alte concursuri literare, scrise în limba română și tehnoredactate cu diacritice, limba engleză și franceză.

Lucrările vor fi semnate şi se vor trimite până la data de 20 septembrie 2026, pe adresa electronică: secretarliterar@teatrulmateivisniec.ro

Lucrările vor fi însoţite de o scurtă biografie narativă (maxim o jumătate de pagină), care va conţine numele şi prenumele, locul şi data naşterii, studii, activitatea literară, adresa completă, numărul de telefon şi adresa electronică.

Selecția textelor va fi făcută de o echipă formată din Nora Mîndru, secretar literar, Geo Alupoae, impresar artistic și Narcisa Marian, trainer de dicție și storytelling.

Juriul care decernează laureații este format din Matei Vișniec-dramaturg, Adrian Păduraru-actor și manager TMMVS și Dan Țopa-regizor. Acesta din urmă este și coordonatorul proiectului; el va pune în scenă textele câștigătoare alături de echipa TMMVS.