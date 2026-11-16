Concurs de investigație sociologică la Vicovu de Sus, cu analize, dezbateri și premii pentru cei mai buni cercetători

Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus a găzduit, la finele săptămânii trecute, a VII-a ediție a Concursului Județean „Investigația sociologică”.

11 echipe au intrat în competiție, pe lângă acestea fiind angajați în desfășurarea evenimentului conducerea liceului gazdă, profesori coordonatori și evaluatori, precum și peste 100 de elevi voluntari.

„Investigația sociologică” le-a oferit elevilor oportunitatea de a-și asuma statutul de cercetători în domeniul investigației sociologice, împreună cu toate rolurile asociate acestuia. Prima etapă a concursului, proba teoretică, i-a pus pe concurenți în postura de a analiza în limbaj de specialitate un text. Cea de-a doua probă le-a solicitat participanților formularea unei ipoteze de cercetare, precum și pregătirea și aplicarea ghidului de interviu la nivelul grupului de elevi voluntari („focus-group”).

Echipajele și-au expus rezultatele și concluziile investigației într-o prezentare publică, în fața comisiei de evaluare și a celorlalți participanți.

Subiectul probei practice din acest an a fost: „Inteligența artificială – Progres sau regres în procesul de învățare din școală, familie, societate”.

Imagini din concurs

Premianții

Premiul I al ediției din acest an a revenit echipajului format din elevii Puiu Albert-Gabriel și Tihon Ioana Alexia, de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți.

Premiul al II-lea a fost obținut de două echipaje. Primul este format din elevele Cureleț Elisa și Lucescu Maia Ilinca, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, coordonate de prof. Ioan Cezar Anuței. Al doilea este format din elevele Torac Oana-Ancuța și Pirckmayer Elisabeth-Brigitta, de la Colegiul „Eudoxiu Hurmuzachi”.

Premiul al III-lea a fost acordat la trei echipaje: Haidău Giulia și Gherasim Roxana, respectiv Juravle Andrea Maria și Vîntu Raisa Elena, de la Colegiul „Eudoxiu Hurmuzachi”, precum și Belibou Rebeca-Ioana și Țugui Cristina, de la Liceul Tehnologic „Ion Nistor”, coordonate de prof. Mihai Cârdei.

Mențiunea I a revenit elevelor Mihăilă Erin Maria și Hanțari Anamaria, de la Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți, coordonate de prof. Angelica Pislar.

Mențiunea a II-a a fost obținută de elevii Facașciuc Matei-Ionuț și Mariuțac George Valentin, de la Colegiul „Eudoxiu Hurmuzachi”. Mențiunea a III-a a revenit elevelor Burlică Ionela-Elena și Omania Adelina-Cristiana, de la Liceul „Ion Nistor”, coordonate de prof. Mihaela Popescu. Toate echipajele premiate ale Colegiului „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți au fost coordonate de prof. dr. Florin George Popovici.

La inițiativa directorului adjunct, prof. Puha Ionel-Cristinel, au fost acordate în acest an două premii speciale. Premiul „Ion Nistor” a revenit elevelor Olenici Veronica și Schipor Maria-Ștefania, de la Liceul „Ion Nistor”, coordonate de prof. Mihai Cârdei. Premiul „Tiberiu Brăilean” a fost acordat elevelor Juravle Alice și Foca Sarah, de la Colegiul „Andronic Motrescu” din Rădăuți, coordonate de prof. Angelica Pislar.

Câștigătorii Premiului I

Organizatori

Comisia de organizare a competiției a fost formată dintr-un grup de profesori ai Liceului „Ion Nistor”, coordonat de prof. Anuței Cezar, inspector școlar pentru discipline socio-umane, în calitate de președinte, împreună cu prof. Schipor Vasile, director al Liceului „Ion Nistor”, în calitate de președinte executiv.

Organizarea concursului în cadrul liceului a fost asigurată de prof. Mihai Cârdei.

Comisia de evaluare din acest an a fost formată din prof. Rusu Daniel, de la Colegiul „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului, și prof. Bejinariu Mărioara Cocuța, de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” din Suceava.