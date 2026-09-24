Imaginează-ți un viitor în care plasticul nu mai este o problemă! Elevii de gimnaziu și de liceu din Suceava sunt invitați, până pe 16 octombrie, să-și pună imaginația la încercare și să creeze, printr-o bandă desenată, povestea transformării unui obiect și a celei de-a doua sale vieți.

În joc sunt premii: biciclete pentru elevi, table interactive pentru școli și cursuri de formare pentru profesori.

„<BANDA ASAP>, concursul de bandă desenată dedicat educației pentru mediu, ajunge la a șaptea ediție și îi invită pe elevii de gimnaziu și de liceu din județele Argeș, Bihor, Suceava și Tulcea să transforme o temă de mediu într-o poveste desenată de mâna lor”, spun organizatorii.

Înscrierile sunt deschise pe site-ul asap-romania.ro.

Înscrierea în concurs se face cu ajutorul profesorilor îndrumători, regulamentul concursului este disponibil aici.

Dezvoltat de ASAP România în parteneriat cu Festivalul Animest, proiectul folosește ilustrația și desenul pentru a aduce mai aproape de copii și adolescenți teme legate de mediu și consum responsabil cu scopul de a-i încuraja să le observe, să le înțeleagă și să le reinterpreteze creativ.

Tema acestei ediții este „Un obiect aruncat primește o a doua viață. Desenează-i povestea”.

Concurs de benzi desenate pentru elevii suceveni. Poveștile despre mediu pot fi premiate cu biciclete și table interactive

Cum funcționează concursul

Fiecare elev își dezvoltă povestea pornind de la temă și o desenează într-un șablon de bandă desenată disponibil pe site-ul proiectului asap-romania.ro. Lucrările sunt înscrise de un cadru didactic din școala elevului, până pe 16 octombrie 2026. Un profesor poate înscrie oricâte lucrări, însă fiecare bandă desenată trebuie să aibă un singur autor.

Un juriu de specialiști în ilustrație și bandă desenată va desemna 16 câștigători, câte doi pentru fiecare nivel de învățământ, în fiecare dintre cele patru județe în care ajunge programul.

Fiecare elev câștigător primește o bicicletă, iar școala din care provine va primi o tablă interactivă. Cadrul didactic care a înscris lucrarea câștigătoare va primi un voucher pentru un curs online de formare profesională. Toți elevii participanți vor primi, de asemenea, o diplomă de participare.

Înscrierile sunt deschise în perioada: 21 septembrie – 16 octombrie, jurizarea: 9-20 noiembrie 2026, anunțarea câștigătorilor: 2 decembrie 2026.