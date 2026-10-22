Turneul național de pian în locuri speciale Classic Unlimited poposește vineri și sâmbătă, în 23 și 24 octombrie, la Ipotești (Botoșani) și Siret (Suceava), cu două concerte care aduc împreună muzica, poezia și arta vizuală.

Pianistul Bogdan Vaida va prezenta programul The Sound of Poetry în două concerte: vineri, 23 octombrie, de la ora 18:30, la Muzeul „Mihai Eminescu” din cadrul Memorialului Ipotești, județul Botoșani, și sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 19:00, la Biserica Romano-Catolică din Siret, județul Suceava.

Accesul este gratuit, pe bază de rezervare online, în limita locurilor disponibile, pe turneu.classicunlimited.ro/concerte.

Concert de pian, sâmbătă, la Biserica Romano-Catolică din Siret

Muzică clasică, expoziție și poezie

Ediția din acest an, intitulată The Sound of Poetry, explorează legătura dintre muzică și poezie și felul în care aceeași emoție poate fi exprimată prin sunet, cuvinte și imagine. Pianistul Bogdan Vaida propune o călătorie muzicală de la baroc la contemporan, însoțită de povești și reflecții despre compozitori, poezie și inspirație.

Programul cuprinde opt lucrări clasice și contemporane, dintre care patru sunt semnate de compozitorii români Alexandru Murariu, Cristian Bence-Muk, Ciprian Gabriel Pop și Șerban Marcu. Prin dialogul dintre epoci și stiluri muzicale, concertele invită publicul să descopere muzica clasică într-un mod apropiat și accesibil, dincolo de spațiile tradiționale de concert.

Experiența continuă și prin expoziția „Classic Unlimited x Poster x Poem”, realizată în parteneriat cu Asociația Glitch. Opt ilustratori contemporani au reinterpretat vizual cele opt poezii care au inspirat programul muzical, creând o serie de lucrări ce însoțește turneul și completează dialogul dintre poezie, muzică și artă vizuală.

„În acest an am pornit de la ideea că poezia și muzica au în comun mai mult decât pare la prima vedere: ambele pot spune lucruri pe care uneori cuvintele obișnuite nu le pot exprima. Am ales opt poezii care au inspirat lucrările din program și am invitat patru compozitori contemporani să intre în acest dialog. Pentru mine, The Sound of Poetry este și o continuare firească a ceea ce facem de zece ani: prezentăm muzica într-un mod direct, accesibil și apropiat de oameni, în locuri în care nu te-ai aștepta să găsești un pian de concert”, spune pianistul Bogdan Vaida, fondatorul Classic Unlimited.

După concertele de la Ipotești și Siret, turneul va continua în 29 octombrie la Zalău, în 1 noiembrie la Cluj-Napoca, în 7 noiembrie la Gherla, în 8 noiembrie la Baia Mare și în 13 noiembrie la Iași.

Concert de pian, sâmbătă, la Biserica Romano-Catolică din Siret

Zece ani de Classic Unlimited

Classic Unlimited a pornit în 2017, la Iași, din dorința de a duce muzica clasică dincolo de sălile tradiționale, mai aproape de oameni și de locurile în care aceștia trăiesc. În aproape un deceniu, proiectul a ajuns în peste 70 de spații speciale din România – de la castele, muzee și biserici până la foste mine, hale industriale, ateliere, librării și centre culturale.

Până acum, 100 de concerte și peste 15.000 de spectatori au făcut parte din această călătorie prin România.

Classic Unlimited 2026 – The Sound of Poetry este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).