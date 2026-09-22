Comunicat de presă Medicină Fără Frontiere: „Prevenire comună a răspândirii virusurilor în regiunea transfrontalieră – JPVS

01.02.2025 – 30.09.2026

Grant UE:486.540,43 euro

MEDICINĂ FĂRĂ FRONTIERE

” Prevenire comunã a rspândirii virusurilor în regiunea transfrontalier – JPVS „

ID HUSKROUA/23/RI/2.1/047

Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava a implementat, în parteneriat cu Centrul Medical Regional de Diagnostic și Reabilitare Cernăuți din Ucraina, proiectul „Prevenire comună a răspândirii virusurilor în regiunea transfrontalieră – JPVS” în cadrul Programului Interreg VI-A NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2021 – 2027, Prioritatea 2 – O regiune de frontieră sănătoasă și atractivă.

Obiectivul general l-a reprezentat stimularea rezilienței sistemelor de sănătate din regiunea Cernăuți și județul Suceava împotriva amenințărilor de răspândire a virușilor/infecțiilor și stabilirea cooperării pentru prevenirea epidemiilor la nivel transfrontalier.

În cadrul proiectului au fost atinse următoarele rezultate:

Dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Ioan cel Nou Suceava cu un aparat de radiologie digital mobil AMX Navigate și un număr de 500 de teste rapide pentru detectarea SARS CoV2/FLU A/FLU B/RSV;

Organizarea la Suceava a unei sesiuni de instruire pentru un număr de 20 medici infecționiști din județ în scopul perfecționării competențelor medicale în domeniul epidemiologic;

Armonizarea standardelor (algoritmi și protocoale) pentru diagnosticarea virusurilor/infecțiilor la nivelul standardelor europene;

Înființarea “Rețelei de prevenire a epidemiilor transfrontaliere în regiunea Cernăuți-Suceava”;

Organizarea la Suceava în data de 15.09.2026 a conferinței de finalizare a proiectului și prezentarea rezultatelor obținute la nivel transfrontalier cât și impactul generat de proiect.

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact este: Anna-Maria Sabău, manager proiect

tel. 0751/406486, e-mail: anna.pelin@cjsuceava.ro

Parteneri proiect

Consiliul Județean Suceava – Partener

Centrul Medical Regional de Diagnostic și Reabilitare Cernăuți – Partener lider

Durată de implementare : 20 luni – 01.02.2025 – 30.09.2026

Buget proiect : 540.600,48 euro

Buget Consiliul Județean Suceava: 284.870,88 euro

Grant UE: 486.540,43 euro

Cofinanțare parteneri: 39.816,51 euro

Acest comunicat de presă a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a Consiliului Județean Suceava și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

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