Comunicat de presă: Creșterea durabilă a societății NORD WALL SRL prin achiziția de echipamente performante

COMUNICAT DE PRESĂ

Data: 20.08.2026

Creșterea durabilă a societății NORD WALL SRL prin achiziția de echipamente performante

Titlul proiectului: „Creșterea durabilă a societății NORD WALL SRL prin achiziția de echipamente performante”

Numele beneficiarului: NORD WALL S.R.L.

Cod SMIS: 351610

Obiectivul general al proiectului este intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive, contribuind astfel la asigurarea unei dezvoltări durabile a regiunii. În acest context, obiectivul general al proiectului constă în consolidarea creșterii sustenabile a societății NORD WALL SRL, prin implementarea unor măsuri care să susțină modernizarea și eficientizarea activităților economice. Totodată, proiectul va respecta principiile economiei circulare, vizând utilizarea responsabilă a resurselor, reducerea impactului asupra mediului, minimizarea deșeurilor și încurajarea reutilizării și reciclării, ca parte integrantă a unei dezvoltări economice sustenabile și eficiente pe termen lung.

Un alt aspect important este de menționat că societatea va respecta următorii indicatori:

RCO01 – Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care micro, mici, medii, mari) – număr întreprinderi

RCO02 – Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi – număr întreprinderi

RCR02 – Investiții private care completează sprijinul public (din care: granturi, instrumente financiare) – euro (cuantificarea contribuției private totale pentru cofinanțarea proiectelor sprijinite, inclusiv partea neeligibilă a costului proiectului și TVA)

Obiectivele specifice ale proiectului propus, care contribuie la realizarea obiectivului general, sunt următoarele:

OBIECTIV 1: Realizarea investiției inițiale. Diversificarea producției societății NORD WALL SRL prin introducerea unor produse care nu au fost anterior fabricate de către societate în unitatea vizată de investiție.

OBIECTIV 2: Integrarea principiilor economiei circulare în cadrul proiectului. Vor fi implementate măsuri privind utilizarea de materie primă secundară, precum resturi de lemn rezultate din activitatea de producție/prelucrare și provenite din procese de reciclare, reutilizarea deșeurilor generate în procesul de producție, minimizarea la sursă a deșeurilor prin achiziționarea de echipamente moderne și eficiente energetic, precum și implementarea unui sistem certificat de monitorizare a sustenabilității.

OBIECTIV 3: Integrarea măsurilor de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice, prin achiziționarea unor echipamente eficiente din punct de vedere energetic.

Data de începere a implementării proiectului: 10.08.2026

Data de finalizare a implementării proiectului: 09.08.2027

Valoarea totală a proiectului: 6.233.996,27 RON

Valoarea nerambursabilă a proiectului: 3.991.653,07 RON

Pentru informații detaliate despre Programul Regional Nord-Est 2021-2027, accesați: www.regionordest.ro.

NORD WALL S.R.L. / Reprezentant legal: BÎZGAN FLORIN

E-mail: office@nordwall.ro

Telefon: 0786524756