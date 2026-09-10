COMUNICAT DE PRESĂ

Data: 09.09.2026

Comtransport SA – Investiție în economie circulară Titlul proiectului: „ Comtransport SA – Investiție în economie circulară”

Numele beneficiarului: Comtransport SA

Cod SMIS: 351582

Obiectivul general al proiectului este intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive, contribuind astfel la asigurarea unei dezvoltări durabile a regiunii. În acest context, obiectivul general al proiectului cu titlul “Comtransport SA – Investiție în economie circulară” constă în consolidarea creșterii sustenabile a societății, prin implementarea unor măsuri care să susțină modernizarea și eficientizarea activităților economice. Totodată, proiectul va respecta principiile economiei circulare, vizând utilizarea responsabilă a resurselor, reducerea impactului asupra mediului, minimizarea deșeurilor și încurajarea reutilizării și reciclării, ca parte integrantă a unei dezvoltări economice sustenabile și eficiente pe termen lung.

Un alt aspect important este de menționat că societatea va respecta următorii indicatori: − RCO01 – Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care micro, mici, medii, mari) –

număr întreprinderi

− RCO02 – Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi – număr întreprinderi

− RCR02 – Investiții private care completează sprijinul public (din care: granturi, instrumente financiare) – euro (cuantificare contribuția privată totală pentru cofinanțarea proiectelor sprijinite, inclusiv partea neeligibilă a costului proiectului și TVA

Obiectivele specifice al proiectului propus, care contribuie la realizare obiectivului general, sunt următoarele:

OBIECTIV 1: O schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei

unități existente

OBIECTIV 2: Integrarea principiilor economiei circulare în cadrul proiectului

o Integrarea principiilor economiei circulare în cadrul proiectului reprezintă un obiectiv esențial al societății, vizând tranziția către un model de producție sustenabil și responsabil din punct de vedere ecologic. În cadrul proiectului, vor fi implementate următoarele măsuri concrete:

– Utilizarea de materie primă secundară, precum materiale plastice reciclate, provenită din procese de reciclare, înlocuind parțial resursele naturale primare. Această abordare va reduce semnificativ consumul de materii prime virgine și va contribui la diminuarea amprentei de carbon și a presiunii exercitate asupra resurselor naturale.

– Minimizarea la sursă a deșeurilor, odată cu achiziționarea de echipamente moderne și eficiente energetic, proiectate să reducă pierderile tehnologice și să optimizeze consumul de materii prime. În paralel, va fi semnat un Precontract 21.07.2025 cu un operator autorizat pentru colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor generate, asigurând trasabilitatea și valorificarea responsabilă a acestora.

– Proiectul prevede Certificarea unui sistem certificat de monitorizare a sustenabilității, cu scopul de a consolida practicile de management sustenabil și integrarea principiilor economiei circulare în activitatea curentă.

 OBIECTIV 3: Integrarea măsurilor de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice:

Realizarea de măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător prin achiziționarea unor dotări/instalții care sunt eficiente din punct de vedere energectic cum ar fi : Centru automat de debitat și prelucrat profile PVC, Utilaj automat de sudat profile PVC la 4 capete, Utilaj automat de debavurat,

Centru automat de prelucrat profile MAC 440, Utilaj automat de debitat profile dublu cap, Compresor aer pe șurub.

Data de începere a implementării proiectului: 21 august 2026

Data de finalizare a implementării proiectului: 21 august 2027

Valoarea totală a proiectului: 5.457.088,87 RON

Valoarea finanțării nerambursabile 3.283.637,10 RON

Pentru informații detaliate despre Programul Regional Nord-Est 2021-2027, accesați:

https://www.regionordest.ro.

COMTRANSPORT SA

Reprezentant legal: MARCEAN SILVIU VLADIMIR

Email: marceansilviu@gmail.com,

Telefon: 074564437