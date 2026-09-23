Compania Loial Impex Suceava, liderul unei asocieri care a intrat în cursa pentru modernizarea CET I Iași

Compania Loial Impex din Suceava este liderul uneia dintre cele două asocieri de firme care s-au înscris la licitația organizată de Primăria Iași pentru modernizarea CET I, din zona Tudor Vladimirescu. Contractul are o valoare estimată de 178,3 milioane de lei, fără TVA.

Potrivit informațiilor publicate de APIX.ro, prima ofertă este depusă de asocierea condusă de Loial Impex Suceava, alături de Moldproiect-ASD, și Iasicon, Invest Servicii Comerciale, Corsem Impex și Aplind în calitate de subcontractanți. În cursa pentru atribuirea contractului se află și o a doua asociere, condusă de compania Elsaco Electronic din Botoșani, din care fac parte Atzwanger AG și Conest, precum și Carmin Popstar Prodm, ca subcontractant.

Potrivit celor de la Apix.ro, licitația reprezintă cea mai recentă încercare a Primăriei Iași de a contracta lucrările pentru modernizarea CET I. Procedurile anterioare nu au dus la atribuirea contractului, iar valoarea estimată a investiției a fost majorată în această vară de la aproximativ 117 milioane de lei la 178,3 milioane de lei, fără TVA, conform APIX.ro.

Proiectul prevede instalarea unei noi capacități de cogenerare, cu minimum 21 MW termici și 20 MW electrici, care va produce simultan energie termică și electrică. Echipamentele vor funcționa în principal pe gaze naturale și vor fi racordate la instalațiile existente ale centralei.

Noua instalație va avea un randament de minimum 88% și va fi compatibilă cu utilizarea hidrogenului. Motoarele vor putea funcționa cu gaze naturale în amestec cu până la 20% hidrogen, în timp ce cazanele vor putea fi adaptate ulterior pentru concentrații mai mari.

Contractul include proiectarea și execuția lucrărilor, furnizarea echipamentelor și asistența tehnică. Proiectul este finanțat prin Programul Termoficare, în baza unui contract încheiat între Primăria Iași și Ministerul Dezvoltării.