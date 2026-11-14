Coloana de automarfare se întinde pe circa 8 kilometri, pe DN 2, spre vama Siret. Demersuri ale prefectului Andronachi la autoritățile române și ucrainene pentru deblocarea situației

Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a verificat în această dimineață situația actualizată a traficului spre Vama Siret și măsurile aplicate de Poliția Rutieră și Poliția de Frontieră. Traian Andronachi a precizat că a făcut aceste verificări după ce în cursul zilei de ieri au fost făcute demersuri la nivelul Ministerului Transporturilor, al Consulatului General al României la Cernăuți și al autorităților regionale ucrainene pentru decongestionarea traficului în vama Siret.

Andronachi a spus că pe DN2 acționează trei echipaje de poliție, din cadrul Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți, Poliției Orașului Siret și Serviciului Rutier Suceava. Acestea dirijează circulația și gestionează staționarea camioanelor, în colaborare cu Poliția de Frontieră, fiecare în domeniul său de competență. De asemenea, la Punctul de Trecere al Frontierei Siret sunt utilizate toate cele trei artere de control pentru automarfare, la capacitate maximă, inclusiv cu sprijinul sistemelor mobile de verificare.

„Am verificat la această oră situația transmisă de cele două structuri: poziția coloanei, echipajele aflate pe traseu și capacitatea de procesare la frontieră. Ieri am discutat despre situația de pe DN2 cu Ioan-Cristian Șologon, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Am discutat, de asemenea, cu doamna Irina-Loredana Stănculescu, consul general al României la Cernăuți, căreia i-am solicitat sprijinul în dialogul cu autoritățile ucrainene. Tot ieri, la nivelul Prefecturii, am luat legătura cu guvernatorul regiunii Cernăuți pentru a sprijini creșterea capacității de preluare la Porubne. Urmărim atât menținerea circulației pe drumul de acces, cât și reducerea așteptării la frontieră. Accesul ambulanțelor și al celorlalte echipaje de intervenție rămâne o prioritate”, a declarat Traian Andronachi, prefectul județului Suceava.

Sâmbătă dimineața, aproximativ 360 de camioane așteaptă să iasă din țară, iar capătul coloanei se află în zona fabricii de brânzeturi din Bălcăuți, la aproximativ 8 km de orașul Siret.

Prefectul a mai spus că Poliția de Frontieră precizează că punctul românesc poate procesa aproximativ 250 de camioane în 12 ore, în timp ce autoritățile ucrainene preiau în medie 170–200 în același interval. „Pe fondul volumului crescut de transporturi de mărfuri, această diferență menține timpii ridicați de așteptare. Demersurile instituționale urmăresc apropierea capacității de preluare de la Porubne de cea a punctului românesc.

Participanții la trafic sunt rugați să respecte indicațiile polițiștilor și semnalizarea temporară, să nu ocolească șirul de camioane pe contrasens și să permită trecerea vehiculelor de intervenție”, a transmis prefectul județului.