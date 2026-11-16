Coloana de autocamioane de pe DN 2 spre vama Siret a fost compactată și se întinde pe o lungime de doi kilometri

Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a anunțat că luni dimineață continuă măsurile de organizare a coloanelor de autocamioane care așteaptă să treacă prin vama Siret către Ucraina. Traian Andronachi a precizat că între Punctul de Trecere a Frontierei Siret și orașul Siret, camioanele sunt staționate pe două benzi, pe aproximativ 1,5 kilometri. Apoi, la ieșirea din Siret spre Suceava, camioanele sunt staționate pe două benzi, pe aproximativ 700 de metri, iar pe tronsonul dinspre Siret către Suceava, coloana de automarfare este de pe o singură bandă și are o lungime de aproximativ doi kilometri, după compactare.

„Poliția Rutieră asigură dirijarea circulației și organizarea coloanelor, în colaborare cu Poliția de Frontieră pentru gestionarea fluxului de autocamioane către punctul de trecere”, a transmis prefectul de Suceava.

Conducătorii auto sunt rugați să respecte indicațiile polițiștilor, să păstreze libere intersecțiile și căile de acces și să permită trecerea vehiculelor de intervenție.