Colegiul „Vasile Lovinescu”, din municipiul Fălticeni, a coordonat, timp de trei ani, un amplu proiect european dedicat educației pentru mediu și dezvoltării urbane durabile, reușind să aducă la aceeași masă elevi, profesori, cercetători și autorități locale din șase țări europene. Tema centrală a fost cum ar putea arăta orașele europene în anul 2050 și ce pot face tinerii de astăzi pentru a reduce poluarea și risipa? Răspunsurile au fost căutate și puse în practică, timp de trei ani, cât a durat proiectul, reprezentanții acestuia mizând pe educație ca principal instrument de schimbare a mentalităților.

Inițiativa, intitulată „Ma ville engagée vers 2050 par les objectifs de développement durable” (MAVIE), este un parteneriat școlar de cooperare Erasmus+ (KA220), derulat în perioada 1 octombrie 2023 – 30 septembrie 2026 (36 de luni). Alături de unitatea de învățământ din urbea de pe Șomuz, care a deținut rolul de coordonator, în proiect au fost implicate alte opt instituții și organizații din România, Franța, Grecia, Turcia, Portugalia și Italia: Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, din Târgu Neamț (România), 3 Gymnasio Kalamatas (Grecia), Ankara Lisesi (Turcia), Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo (Portugalia), Liceo Scientifico „B. Rescigno” (Italia), Lycée des métiers Armand Guillaumin, alături de organizațiile RDIUP și Terralbastra (Franța).

Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni, coordonator al unui proiect european pentru orașele sustenabile ale anului 2050

Educația, cheia pentru orașele sustenabile ale viitorului

Demersul a pornit de la o realitate actuală: orașele concentrează cea mai mare parte a populației europene, dar și a surselor de poluare, ceea ce transformă dezvoltarea comunităților sustenabile (Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 11) într-o prioritate majoră. Echipa de proiect a mizat pe faptul că „educația” rămâne cuvântul-cheie pentru a produce schimbări reale și durabile în comportamentul tinerilor.

Pe parcursul celor trei ani, elevii cu vârste între 14 și 18 ani – inclusiv tineri cu cerințe educaționale speciale sau proveniți din medii defavorizate – au fost pregătiți să devină adevărați eco-ambasadori. S-a urmărit trecerea de la acțiuni ecologice izolate la o abordare integrată și transdisciplinară, punându-se accent pe formarea unor obiceiuri zilnice responsabile: reducerea risipei de apă și hrană, economisirea energiei, reciclarea și colectarea selectivă.

Totodată, proiectul a avut o puternică componentă lingvistică și digitală. Limba franceză a fost utilizată ca limbă oficială de lucru și comunicare între toți partenerii, integrând astfel învățarea limbilor străine cu educația ecologică și utilizarea instrumentelor digitale moderne (TICE, eTwinning, Canva, Padlet, editare video și aplicații creative ale inteligenței artificiale).

Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni, coordonator al unui proiect european pentru orașele sustenabile ale anului 2050

De la machete 3D și benzi desenate, la „Colțul ODD” în fiecare școală

Spre deosebire de metodele clasice de predare, proiectul MAVIE a mizat pe creativitate, exprimare artistică și viziune prospectivă. Rezultatele materiale și intelectuale obținute în cadrul parteneriatului sunt diverse și aplicate:

resurse educaționale și creative: o carte digitală de colorat dedicată celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale UNESCO, o bandă desenată, un E-book final, fișe pedagogice video și video-interviuri realizate cu oameni de știință.

o carte digitală de colorat dedicată celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale UNESCO, o bandă desenată, un E-book final, fișe pedagogice video și video-interviuri realizate cu oameni de știință. instrumente civice și de analiză: Carta cetățeanului eco-responsabil, analize SWOT în imagini ale comunităților participante și machete 3D pe tema „Orașul meu sustenabil”.

Carta cetățeanului eco-responsabil, analize SWOT în imagini ale comunităților participante și machete 3D pe tema „Orașul meu sustenabil”. vizibilitate permanentă: un film promoțional, site-ul dedicat proiectului și amenajarea unui spațiu permanent, intitulat „Colțul ODD”, în fiecare școală parteneră.

Un rol important l-a avut educația de la egal la egal (peer education). Elevii care au participat direct la mobilitățile internaționale au devenit multiplicatori de cunoștințe, organizând ateliere și expoziții interne pentru colegii lor.

Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni, coordonator al unui proiect european pentru orașele sustenabile ale anului 2050

Schimb de bune practici europene și implicarea comunității

Cooperarea transnațională dintre cele șase țări a permis compararea modului în care provocările climatice sunt gestionate în zone geografice diferite și a facilitat un transfer valoros de bune practici: de la economia circulară aplicată în viticultura din Portugalia și gestionarea integrată a deșeurilor din Turcia, până la modelele de agricultură urbană din Italia și Grecia.

Impactul proiectului a depășit însă zidurile școlilor. Cadrele didactice și-au îmbogățit metodele de predare interdisciplinară, conectând limba franceză cu geografia, științele și disciplinele tehnice, iar școlile partenere și-au consolidat prestigiul, obținând distincții precum Label E3D Nivelul 3, statutul de Eco-Școală sau integrarea în rețeaua școlilor asociate UNESCO ASPnet.

În același timp, părinții au fost implicați prin găzduirea elevilor străini și adoptarea unor rutine ecologice în gospodării, iar autoritățile locale din orașele partenere (Fălticeni, Târgu Neamț, Orly, Kalamata, Roccapiemonte, Peso da Régua și Ankara) au participat la mese rotunde și dezbateri civice pe tema optimizării urbane. Colaborarea a fost completată de parteneriate cu mediul universitar (inclusiv Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, alături de universități din Gazi, Salerno și Atena), ONG-uri de mediu și agenți economici locali, conectând astfel școala cu nevoile reale ale comunității.