Colegiul „Ștefan cel Mare” începe al 166-lea an școlar. Dan Popescu: „Aici s-au format generații de elită, minți strălucite și caractere autentice”

Elevii și profesorii Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava au pășit luni, 7 septermbrie, în cel de-al 166-lea an de existență al instituției.

În cadrul festivității de început, directorul Dan Popescu a subliniat că „din 1860 și până astăzi, școala noastră a fost o veritabilă alma mater în care s-au format generații de elită, minți strălucite și caractere autentice. Să îmbraci ţinuta cu monograma Colegiului Național <Ștefan cel Mare> înseamnă să fii parte dintr-o istorie nobilă, dar și să îți asumi un standard de excelență recunoscut la nivel naţional sau internaţional”.

Acesta a mai menționat că în anul şcolar precedent, colegiulul şi-a onorat sărbătorirea a 165 de ani de existenţă, din care 130 în actualul imobil monument istoric al municipiului, cu un bilanţ de an şcolar 2025-2026 remarcabil.

Dan Popescu a vorbit și despre palmaresul olimpic al colegiului, arătând că în cadrul ediției din acest an a Galei Olimpicilor Ștefaniști, au fost premiați 64 de elevi, finaliști la una, două, trei sau chiar patru competiții naționale din calendarul Ministerului Educației și Cercetării.

Printre ei, Andrei Sfichi, distins cu titlul Elevul Ştefanist al Anului, candidat la patru finale, dar și Lidia Rebeca Ungurean care, cu Premiul Special obținut recent la Olimpiada Internațională de Biologie organizată la Vilnius, crește la 62 numărul prețioaselor distincții obținute de elevii colegiului la olimpiadele internaționale.

Popescu i-a oferit Lidiei Diploma și Placheta de Onoare cu sigiliul colegiului și semnătura profesorului coordonator, Gabriela Scutaru.

„ Aveți șansa unui parteneriat cu profesori şi colegi care vă vor inspira”

Boboceilor din clasele a X-a și a IX-a, directorul Dan Popescu le-a vorbit tradiție și performare.

„Dacă există, emoțiile sunt firești, dar, împreună cu colegii profesori, vă asigurăm că starea de spirit a colegiului pentru care aţi optat începe în mod decisiv cu dorința voastră de cunoaștere şi autocunoaştere. Aveți șansa unui parteneriat cu profesori şi colegi care vă vor inspira.

Dragi elevi ştefanişti consacraţi – şi mă refer şi la cei care au deja biletele studenţiei – continuaţi să cultivaţi valori ale ethosul ştefanist: gândirea critică, creativitatea, empatia și spiritul de echipă. Aşa s-au obținut rezultate remarcabile an de an la olimpiade, la examenele naționale, precum și la admiterile la marile universități din țară și din lume”, a conchis directorul.