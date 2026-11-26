Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung a marcat miercuri, 25 noiembrie, 102 ani de existență, 102 ani de când, prin Înalt Decret Regal semnat de Regele Ferdinand, s-a înființat Liceul Militar „Ștefan cel Mare” la Cernăuți.

Festivitatea realizată cu acest prilej a reprezentat și un moment de bilanț al realizărilor, al eforturilor și al performanțelor care definesc parcursul colegiului.

„De peste un secol, colegiul militar câmpulungean și-a construit identitatea prin muncă, perseverență, disciplină, cunoaștere și respect pentru tradiție și valorile care au stat la baza formării generațiilor de elevi.

De-a lungul timpului, fiecare elev, dascăl, cadru militar sau civil care a pășit pe porțile instituției a contribuit la conturarea identității sale, la perpetuarea valorilor și tradițiilor și la consolidarea colegiului câmpulungean drept un reper al învățământului românesc.

În același context, această dată festivă înseamnă și un omagiu pentru toți cei care au contribuit la prestigiul colegiului militar câmpulungean: comandanți, profesori, instructori, personal militar și civil, absolvenți și elevi”, au transmis reprezentanții unității.

Colegiul Militar din Câmpulung a împlinit 102 ani

Nu întâmplătoare a fost prezența invitaților, reprezentanți ai Ștafetei Veteranilor Invictus, care duc mai departe mesajul recunoștinței față de veteranii de război.

Astfel, tuturor participanților la activitate li s-a reamintit să privească cu respect spre trecut.

Printre invitați s-au regăsit și Preacuviosul Părinte Arhimandrit Melchisedec Velnic, Starețul Mănăstirii Putna și Exarhul administrativ al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și Preacucernicul Părinte Protoereu Aurel Goraș, coordonatorul Protopopiatului Ortodox Câmpulung Moldovenesc.

Ziua s-a încheiat pe scena colegiului, unde membrii ansamblului au realizat un spectacol care a adus bucurie în sufletele tuturor celor care au luat parte la eveniment.

Foto Cristian Galben