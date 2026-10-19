Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” aniversează 60 de ani de la înființare

În perioada 19–23 octombrie 2026, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava sărbătorește aniversarea a 60 de ani de la înființarea instituției.

Zilele Colegiului aduc un program bogat și reunesc elevi, profesori, absolvenți și reprezentanți ai mediului economic într-o serie de activități deosebite.

Despre istorie și reușite, despre proiecte și rezultate, despre oameni și mentori, au vorbit invitații festivității de luni, 19 octombrie, care a deschis seria de evenimente speciale consacrate acestei aniversări.

Ceremonia oficială de deschidere, intitulată „60 de ani de tradiție, excelență și viitor”, a adus împreună actuali și foști profesori ai colegiului, colaboratori, agenți economici, reprezentanți ai instituțiilor partenere și alți invitați de marcă.

„O școală înseamnă, înainte de toate, oameni. Cei care au reușit să aducă școala la nivelul la care este ea astăzi.

Suntem școală europeană, eco-școală, colegiu de antreprenoriat, și asta datorită colegilor mei care s-au implicat. Suntem școală robo-campioană, liceu acreditat Cambridge. Suntem o școală valoroasă, o echipă puternică care pune suflet.

E o zi a recunoștinței. O zi în care recunoaștem meritele celor care ne-au sprijinit să ajungem aici, dar și o zi-promisiune. O promisiune către viitor că nu ne vom opri aici, că vom duce mai departe aceste titluri și că vom încerca să fim mai buni, mai valoroși, mai performanți pentru elevii noștri, pentru generațiile care vin”, a subliniat prof. Mihaela Beșa, directoarea unității.

Mihaela Beșa

O istorie care începe în 1926

La ceas aniversar, gazdele au oferit celor invitați câteva repere istorice din viața școlii.

La 1 decembrie 1926 se înființează Școala Comercială de Băieți, instituție cu o durată a studiilor de trei ani, care a pornit la drum cu 37 de elevi și trei profesori.

Instituția a funcționat o lungă perioadă în condiții materiale precare, perindându-se prin diverse spații închiriate: inițial într-un imobil de lângă Primărie (actualul Palat Administrativ), apoi într-o clădire din spatele Băncii, la Casa Învățătorului și ulterior la parterul Liceului „Ștefan cel Mare”.

Regimul comunist decide, în 1952, mutarea școlii la Botoșani, urmată de desființarea ei completă în vara anului 1955, punând o pauză brutală învățământului comercial din Suceava.

După un deceniu de absență, nevoia acută de specialiști în planificare, comerț și alimentație publică determină autoritățile vremii să repare greșeala din deceniul trecut. Prin Decizia nr. 688 din 1966, la data de 12 septembrie, se înființează oficial Liceul Economic din Suceava. Noul început se materializează în cartierul Ițcani, pe strada Epaminonda Bucevski nr. 5, împărțind spațiul cu Liceul Nr. 3, în incinta Școlii Generale Nr. 7.

Destinele noii instituții au fost încredințate profesorului de matematică Corneliu Duceac (1966–1978). La 15 septembrie 1966, cursurile au debutat cu 150 de elevi, însemnând patru clase de elevi: două la cursurile de zi și două la seral.

În 1969, se finalizează construcția sediului din strada Leca Morariu nr. 17A, sediu definitiv cu cantină și cămin propriu.

În 1996, instituția primește numele de Grup Școlar Economic Administrativ „Dimitrie Cantemir”, alegându-și ca patron spiritual unul dintre cei mai mari cărturari români.

La 1 septembrie 2004, școala devine Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir”. Actualmente instituția numără circa 1.200 de elevi, fiind condusă de Mihaela Beșa și Liliana Panaite.

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” aniversează 60 de ani de la înființare

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” aniversează 60 de ani de la înființare

Diplome de onoare și trofee „Cantemir 60”

Revenind la festivitatea de luni, reprezentanții instituției au oferit diplome de onoare și trofee simbolice partenerilor colegiului (realizate de elevi, în atelierele recent dotate prin fonduri PNRR), aducând mulțumiri celor care au sprijinit proiectele, inițiativele și parcursul profesional al elevilor.

Au fost distinși prof. Nicolae Robu, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava (instituție care a sprijinit financiar sărbătoarea „Cantemir 60”) și fost absolvent al școlii; viceprimarul municipiului Suceava Daniel Ungurian; prof. Petru Crăciun, inspector școlar adjunct; inspectorul școlar de matematică și responsabil de zonă Angelo Cătălin Bărbuță; inspectorul Eugenia Trufin, fostă directoare a unității; Adriana Maria Nichitean, directoarea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională – CJRAE; parteneri din cadrul Facultății de Economie, Administrație și Afaceri, de la Universitatea din Suceava, de la Direcția pentru Agricultură, Institutul Bucovina, CECCAR etc.

Aceștia au apreciat rezultatele instituției, proiectele inițiate de profesori, sprijinul pe care îl acordă elevilor prin diverse proiecte, colaborarea cu diverse instituții.

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” aniversează 60 de ani de la înființare

Program bogat, de sărbătoare

Programul Zilelor Colegiului Economic continuă până la finele săptămânii cu ateliere dedicate dezvoltării competențelor pentru viitor, târgul firmelor de exercițiu, conferința „Cantemir: 60 de ani de profesionalism”, sesiuni de mentorat și evenimente dedicate comunității colegiului.

Săptămâna aniversară se va încheia vineri, 23 octombrie, cu Gala jubiliară și lansarea revistei, momente care vor celebra realizările instituției, contribuția generațiilor de profesori și elevi și valorile care au definit identitatea colegiului de-a lungul celor șase decenii.

„Prin aceste manifestări, Colegiul Economic <Dimitrie Cantemir> Suceava își reafirmă angajamentul pentru o educație de calitate, pentru dezvoltarea competențelor profesionale și pentru formarea unor tineri pregătiți să răspundă provocărilor societății contemporane”, au conchis reprezentanții instituției.