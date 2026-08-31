Colegiul „Al.I. Cuza” Suceava derulează un proiect de peste 6,7 milioane de lei pentru prevenirea abandonului școlar

Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Constantin Morariu” Pătrăuți, a lansat proiectul „O Șansă în plus prin învățământul profesional și tehnic la Colegiul Tehnic <Alexandru Ioan Cuza> Suceava”, cu o valoare totală de 6.712.381,57 lei, din care 6.578.133,94 lei reprezintă cofinanțare din partea Uniunii Europene.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 de luni, respectiv 1 septembrie 2026 – 31 august 2029, și își propune promovarea accesului egal la educație și formare profesională de calitate, favorabilă incluziunii, în special pentru elevii proveniți din grupuri și medii defavorizate. Demersul urmărește reducerea riscului de abandon școlar și de părăsire timpurie a școlii în rândul elevilor din învățământul profesional și tehnic, printr-o abordare integrată, multisectorială și incluzivă. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea accesului egal la educație și formare profesională de calitate, favorabilă incluziunii și finalizării cu succes a parcursului educațional, în special pentru elevii care provin din grupuri și medii defavorizate.

Grupul țintă al proiectului este format din minimum 495 de elevi aflați în risc de abandon școlar sau care provin din medii defavorizate, minimum 96 de părinți sau reprezentanți legali și minimum 10 cadre didactice din cele două unități de învățământ partenere.

Printre activitățile prevăzute se numără identificarea și selecția elevilor aflați în risc de abandon școlar, acordarea de sprijin financiar și material – laptopuri, rechizite și burse sociale – pentru elevii eligibili, consiliere psihologică și mentorat, precum și programe remediale la citit, matematică și științe. De asemenea, proiectul include formarea a minimum 10 cadre didactice în predare incluzivă, prin programe axate pe metode moderne și digitale, alături de programe de educație parentală și consiliere pentru părinți, campanii anuale de informare și conștientizare și vizite la operatori economici parteneri.

Prin implementarea acestor măsuri, proiectul contribuie la creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic, consolidând totodată colaborarea dintre școală, familie, comunitate și mediul economic.