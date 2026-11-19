Deputatul de Suceava Valentin Răducea, membru al Grupului parlamentar Uniți pentru România (UPR), a anunțat adoptarea în Camera Deputaților a unui proiect de modificare a Codului rutier, în sensul că șoferii nu vor mai primi amenzi dacă au uitat permisul sau talonul acasă. Valentin Răducea a precizat că a votat în favoarea proiectului legislativ, pe care l-a susținut alături de colegii săi din grupul parlamentar UPR. „Proiectul a fost adoptat, iar noua reglementare va intra în vigoare după promulgare și publicarea în Monitorul Oficial. În prezent, dacă ai uitat permisul sau talonul acasă, riști o amendă de până la 1.730 de lei, chiar dacă documentele sunt valabile”, a spus Răducea. Deputatul sucevean spune că noua lege permite polițiștilor să verifice direct în bazele de date oficiale permisul de conducere și certificatul de înmatriculare, fără să mai fie necesară prezentarea lor în original.

„Va fi suficient ca șoferii să aibă o copie a actului de identitate, tipărită sau în format electronic, inclusiv o fotografie pe telefon. De precizat că această facilitate se aplică doar documentelor emise de autoritățile române. Cele eliberate în străinătate vor trebui prezentate la control”, a explicat Valentin Răducea. El a spus că a susținut acest proiect pentru că nu i se pare normal ca un șofer să fie amendat pentru un document uitat acasă, dacă polițistul poate verifica pe loc că este valabil. „Dacă statul are deja informația în sistem, cetățeanul nu ar trebui să fie obligat să o dovedească și pe hârtie”, a încheiat Răducea.