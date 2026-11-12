Cod galben și portocaliu de intensificări ale vântului, până vineri seara

Vreme capricioasă, cu coduri galbene și portocalii emise de meteorologii ANM, se anunță pentru acest final de săptămână.

Pentru intervalul 12 noiembrie, ora 10.00 – 14 noiembrie, ora 20.00, fenomenele vizate sunt: ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori la munte, la altitudini mai mari de 1500 m, răcire accentuată a vremii.

Ploile vor avea mai ales caracter de aversă vineri (13 noiembrie) și pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului. La altitudini mai mari de 1500 m va ninge și se va depune strat de zăpadă (în general de 5…10 cm).

Local, cantitățile de apă vor fi în general de 30…60 l/mp, iar în Carpații Occidentali, izolat vor depăși 80 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în noaptea de joi spre vineri (12/13 noiembrie) la munte și în regiunile vestice, apoi în toată țara. Vor fi viteze la rafală în general de 50…65 km/h, iar la munte de peste 90 km/h.

Sâmbătă (14 noiembrie) vremea se va răci accentuat, iar temperaturile maxime se vor situa în general între 5 și 10 grade.

Cod galben de vânt în noaptea de joi spre vineri

În noaptea de joi spre vineri (12/13 noiembrie), vântul va avea intensificări în Banat, Crișana și la munte cu viteze de 50…70 km/h, iar pe creste montane rafalele vor fi de 90…100 km/h.

Județul Suceava, împărțit pe două coduri de vânt puternic

În cursul zilei de vineri, 13 noiembrie, pentru județul Suceava vor fi valabile două coduri meteo, în același interval de timp – de la ora 10.00 la 21.00.

Codul galben, de vânt care va bate cu viteze la rafală de 50…70 km/h, cuprinde jumătatea de nord-est a județului, în vreme ce codul portocaliu, de intensificări puternice ale vântului, cu viteze de 90…120 km/h, iar la altitudini mari de 120…140 km/h, va fi valabil în zona de munte.