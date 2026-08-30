Cod galben de vreme severă valabil astăzi în județul Suceava, cu averse torențiale, vijelii și grindină

Județul Suceava se află, duminică, 30 august, sub o avertizare meteorologică de cod galben, valabilă între orele 13:00–20:00, fenomenele vizate fiind de instabilitate atmosferică, aversele torențiale și intensificările vântului. În intervalul menționat, local în Carpații Orientali, Meridionali și în nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat 25…30 l/mp.