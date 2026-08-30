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Cod galben de vreme severă valabil astăzi în județul Suceava, cu averse torențiale, vijelii și grindină

Cod galben de vreme severă valabil astăzi în județul Suceava, cu averse torențiale, vijelii și grindină
Cod galben de vreme severă valabil astăzi în județul Suceava, cu averse torențiale, vijelii și grindină

Județul Suceava se află, duminică, 30 august, sub o avertizare meteorologică de cod galben, valabilă între orele 13:00–20:00, fenomenele vizate fiind de instabilitate atmosferică, aversele torențiale și intensificările vântului. În intervalul menționat, local în Carpații Orientali, Meridionali și în nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat 25…30 l/mp.

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