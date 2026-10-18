Cod galben de vânt până luni seara, cu ploi moderate și chiar ninsori la munte

Meteorologii ANM anunță o vreme destul de capricioasă, cu rafale de vânt, ploi și chiar ninsori în zonele mai înalte, de munte. Mai mult, în 10 județe, în Moldova și local în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, fiind valabil și un cod galben de intensificări ale vântului, până luni seara.

Conform atenționării emisă duminică dimineață, în perioada 18 – 20 octombrie,vor fi intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, predominant ninsori la altitudini de peste 2000 m.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în Moldova și Dobrogea, cu viteze în general de 45…60 km/h, local și în sudul Banatului și vestul Olteniei (viteze de 40…45 km/h), iar la munte, în special în zona înaltă a Munților Banatului și a Carpaților Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70…90 km/h.

Va ploua în Moldova, Dobrogea, jumătatea de est a Munteniei și Transilvaniei și se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp și izolat de peste 30…35 l/mp.

La altitudini mari, în general de peste 2000 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și cu precădere în estul Carpaților Meridionali (masivele Bucegi și Făgăraș), pe tot intervalul se va depune strat de zăpadă în general de 10…20 cm.