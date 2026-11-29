Debut în forță al iernii – după ninsorile abundente s-a instalat gerul.

Meteorologii ANM ne avertizează că valul arctic, resimțit de sâmbătă dimineață, se va manifesta și în zilele următoare, când mare parte din țară se află sub incidența codului galben de vreme deosebit de rece, cu nopți geroase.

Codul galben emis de Agenția Națională de Meteorologie este valabil de duminică, 29 noiembrie, până miercuri, 02 decembrie, în Transilvania, Moldova, Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală.

În acest interval, vremea va fi deosebit de rece, local în noaptea de duminică spre luni (29/30 noiembrie) și pe arii extinse în nopțile următoare.

Temperaturile minime se vor încadra în general între -18 și -10 grade.

În sudul, estul și local în centrul țării, temperaturile se vor menține în general negative și pe parcursul zilelor, iar valorile maxime se vor situa între -7 și 1 grad.

În intervalul menționat, în sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei vântul va continua să aibă intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, viscolind zăpada deja depusă și determinând scăderea vizibilității.