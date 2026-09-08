Cockteil…cu amor, umor și poezie. Zâmbete în sutană

„N-ar ști nimeni că m-am dus,/Numa’ m-or vedea că nu-s./Sus e cerul, largă-i lumea,/Bine ca-nfrunzit pădurea(…)” (Doru Stănculescu)

Povestea muzicuței lui Doru. Doru Stănculescu (1950 – 2021), fratele Mihaelei Mihai, a fost un idol pentru generații de tineri răzvrătiți. A fost membru fondator al „Cenaclului Flacăra”, la care a participat până la desființarea acestuia. Sunt binecunoscute cântecele sale, între care „Ai, hai”, „Ecou de romanță”, „Fără petale”. „Ai, hai” („Pe sub flori mă legănai”) se prezintă sub forma unei povești în care personajele principale sunt Doru Stănculescu și o muzicuță ajunsă în România în 1970… din America: O zi frumoasă de iunie… Doru Stănculescu tocmai dăduse „bacul”; împreună cu Dan Chebac (alt folkist, care a părăsit România și s-a stabilit, către sfârșitul anilor ‘70 ai secolului trecut, în Germania), a ajuns la fostul patinoar (artificial) „23 August”, unde auzise că susține un concert trupa americană „Blood, Sweat & Tears” („Sânge, Sudoare și Lacrimi”) – necunoscută pentru ei, până în acea clipă. „La finalul concertului, își amintește Doru – artiștii și-au aruncat instrumentele în public. Era vorba de bețele de la tobe, un gong, o tamburină… În timpul concertului, îl văzusem pe solistul vocal cântând la un instrument care semăna cu o muzicuță. Ei bine, o voiam eu. Dacă tot își aruncaseră ei din instrumente în public, am pus ochii pe acea muzicuță. Așa că am luat-o de-a dreptul prin patinoar (făcusem hochei de performanță la 12 ani), am ajuns în culise. L-am găsit pe solist, pe Steve Katz, i-am cerut muzicuța. Eu nu știam engleză, pentru că în școală făcusem doar rusă și franceză, dar știa Dan și i-a explicat el ce voiam. Mi-a adus-o. L-am văzut când a luat-o dintr-un recipient ciudat…Când a ajuns în mâinile mele, mi-am dat seama în ce era ținută. Într-o sondă cu whisky.”

⃰ ”Salade de fruits, jolie, jolie” (Bourvil). Un măr și o pară care vor să se căsătorească merg la preot și îi dau vestea. În ziua nunții, preotul întreabă: „Vrei, mărule, să te căsătorești cu o pară?” Și el spune: „Da”, iar preotul spune din nou: „Vrei, pară, să te căsătorești cu un măr?” Și para spune: „Da”, iar preotul: „ Ce să mai zic…Vă doresc să deveniți o gustoasă salată de fructe.”

⃰ Baba Novac. Când turcii au cucerit Oltenia, trecând Dunărea, au răpit și violat toate fetele dintr-un sat. Seara, în jurul focului de tabără, se lăuda fiecare cu isprăvile lui… Dar un turc mai slab, sfrijit, se plânge Pașei: – Mărite stăpâne, în satul ăsta mai există o babă care este încă virgină! N-am izbutit s-o violăm! – Bine, plecăm acum cu toții spre ea, zice Pașa. Se duc la casa babei, dar ea îi aruncă prin geam, prin ușă (ca în filmele cu Rambo, de pildă, imaginați-vă). Apoi iese pe prispă și spune: – Încă nu s-a născut turcul care s-o violeze pe Baba Novac! Iată un text patriotic exemplar!

⃰ Zâmbete în sutană. Mătănii. Vine o tipă la un popă și îi spune: – Părinte, știti, am păcătuit, am făcut și eu cu bărbatu’, cum se face acuma, știți, sex anal. Popa: – Zece mătănii, repede! Tipa le face și continuă: – Părinte, asta nu e tot, am facut și sex normal cu amantu’ meu. Popa: – Cincizeci de mătănii ! Tipa le face și continuă: – Dar părinte, am făcut și sex oral cu bărbatu’ meu. Popa caută la catastife, și negăsind nimic, îl sună pe cardinal: Domnule Cardinal, am aici pe una care a făcut sex oral, ce să-i dau? Cardinalul: – Descurcă-te și tu, eu am dat cinzeci de euro.

Hoț și hoție. La nunta – luxoasă – a unui cuplu format din două persoane importante, membri ai unor partide asociate la guvernare, tânărul preot oficiant, timid, se bâlbâie și spune: ”Vă declar, pe veci, hoț și hoție!”. P.S. Nu știu sigur, dar se pare că preotul respectiv a fost transferat de la Snagov la Coțușca (jud. Botoșani).

Coarne. „Părinte, soția mea ți s-a spovedit ieri. Mă înșală, oare?” „Ăsta e secretul spovedaniei. Calmează-te și du-te în pace, cerbul meu drag!”

Păcate. – Părinte, spovedește-mă. Aseară l-am masturbat pe soțul meu! – Femeie, spune de trei ori Tatăl Nostru și apoi spală-te pe mâini la răsăritul soarelui în apa izvorului din pădure! Soțul: – Unde ai fost, Mărie? – La izvor, să mă spăl pe mâini de păcat. – Și cu cine te-ai mai întâlnit acolo? – Cu preoteasa, făcea gargară…

Diferență. Băieții se gândesc mereu la sex. Dar fetele sunt mai slabe… și pun botul !

Loto. Un popă sărac, dintr-o parohie săracă, se hotărăște să ceară ajutorul Divinității ca să scape și el de sărăcie. Astfel că omul nostru se ducea în fiecare zi la Troița din Crucea Drumului și se ruga cu înverșunare: „Doamne, te rog, ajută-mă să câștig și eu la Loto!” Asta în prima zi, așa și în a doua…fără succes. Până când într-una din zile, după o lună și ceva de rugi, apare un înger roșu la față de nervi și se răstește la popa: „Dar cumpără odată, în p***a mă-tii, un bilet!”

Laudă de sine. Un bărbat beat se împleticește pe lângă o mănăstire. Călugărițele, văzându-l de la ferestre, strigă: – Bețivule! Bărbatul: – Și ce dacă!? O să revin aici mâine și o să vă regulez pe toate la rând! Când bărbatul s-a trezit a doua zi, i s-a făcut rușine de faptele sale și s-a hotărât să le ceară iertare maicilor. Se apropie din nou de mănăstire, vede aceleași fețe ale maicilor și spune: – Surorilor, vă rog să mă iertați, sunt un păcătos… – Și mincinos, lăudăros pe deasupra, țipă maicile în cor.

News. Micuțul Johnny vine acasă de la biserică și îl întreabă pe tatăl său: – Tată, de ce Iisus, când a înviat, li s-a arătat mai întâi femeilor și nu bărbaților? – Nu știu, fiule! Poate pentru că a vrut ca vestea să se răspândească mai repede. Spovedanie. Un italian în vârstă îi cere preotului său să-i asculte spovedania, simțindu-și sfârșitul aproape: „Părinte, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, o femeie evreică a bătut la ușa mea și m-a rugat să o ascund de nemți, în șură”. Preotul spune: „A fost minunat din partea dumneavoastră și nu trebuie să regretați asta”. Bărbatul explică, oarecum jenat: „Ei bine, așa au stat lucrurile, dar, părinte, am fost slab… eram singur, neînsurat, și i-am cerut să facem sex”. Preotul: „Ok, amândoi erați în mare pericol și amândoi ați fi suferit teribil dacă germanii v-ar fi găsit. Dumnezeu, în înțelepciunea și compasiunea Sa, va cântări binele și răul și vă va judeca cu milă. Sunteți iertați”. Bărbatul respiră ușurat. „Mulțumesc, părinte. Asta mă liniștește cu adevărat. Mai am o singură întrebare: Oare n-ar trebui să-i spun acum, totuși, că războiul s-a terminat de 40 de ani?”

⃰ Un mafiot rus: – Sfinte Părinte, ați putea, vă rog, să nu sunați la poliție după spovedanie?

⃰ „Părinte, nu-mi pot iubi aproapele”. „De ce, fiica mea?” ”Pentru că el termină mereu după doar două minute…”

⃰ Bărbi. Unui preot de regiment militar rus, amanta îi cere să-și radă barba, ca dovadă de iubire. – Nu pot, spune el, ce fel de preot fără barbă voi fi!? Până la urmă, preotul și-a ras barba, a așteptat până când soția lui era pe punctul de a adormi, și s-a urcat în pat. Soția preotului, pe jumătate adormită, pipăindu-i obrajii: – Vai, nebunule! Și nu ți-e frică, locotenente, că soțul meu, popa, se va întoarce curând!? Hai, ia-mă repede!