Cockteil… cu umor și poezie. Mari artiști, ciudățenii și… amor

Aniversare ratată. (Charles Aznavour). ”Mi-am pus costumul cel nou, pantofii care mă cam strâng / deșii sunt pregătit de ceva vreme / Această seară e importantă, pentru că e aniversarea / Zilei în care fericirea te-a îmbrăcat în alb / Dar simt că ești nervoasă, pe punctul de a te înfuria / Așa că nu spun nimic, e mai bine să fiu atent / Dacă aș spune un cuvânt, blestematul tău de temperament / M-ar trimite la plimbare și am pierde timpul / E opt și un sfert și aștepți rochia / Care trebuia livrată cel târziu în această dimineață / Pe deasupra, părul îți cade din pieptene / Totul pare să conspire ca să ne facă să întârziem / Dacă totul merge așa, seara la teatru / Și autorul la modă, îl vom rata / La revedere, piesa Anouilh, Anouilh sau Sartre / Nu-mi amintesc exact, dar aveam două locuri bune în sală / La mulți ani! La mulți ani! / Rochia ta a sosit, în sfârșit poți respira. / Ca să economisesc timp, te ajut cum pot. / Totul pare să meargă bine, dar dintr-o dată e cel mai rău. / Fermoarul se oprește și se blochează la mijloc. / Amândoi ne enervăm, împingem și apoi tragem. / Ne încurcăm degetele, depunem mult efort. / Și cu un zgomot oribil, materialul se rupe. / Și văd cum speranțele tale se transformă în lacrimi. / Pe la ora unsprezece, în sfârșit, ești gata. / Dar până ajungem, teatrul e închis. / Hai, hai, te invit, mergem să luăm cina împreună, doar noi doi. / Nu, tu ești tristă, nu, ai prefera să mergi acasă. / Încet, ne plimbăm în tăcere pe străzi. / Zâmbești, te sărut și tu zâmbești din nou, puțin forțat. / Seara e ratată, dar poate suntem norocoși? / Din moment ce ne iubim, dragostea e cea mai puternică. / La mulți ani! La mulți ani! Bonne aniversaire!”

Scriitor și personaj: Romain Gary. „Întâlneşti un tip, încerci să-l faci interesant, îl inventezi în întregime, îl umpli de calităţi din cap până-n picioare, închizi ochii ca să-l vezi mai bine, el încearcă să se dea drept altcineva, tu la fel, dacă-i frumos şi prost ţi se pare inteligent, dacă te consideră proastă, se simte inteligent, dacă observă că ai sânii lăsaţi, i se pare că ai personalitate, dacă începe să-ţi pară necioplit, îţi spui că trebuie ajutat, dacă-i incult, ştii destul pentru amândoi, dacă vrea tot timpul să facă dragoste, îţi spui că te iubeşte, dacă nu este foarte înclinat spre aşa ceva, îţi spui că nu asta contează, dacă-i zgârcit, e pentru că a avut o copilărie săracă, dacă-i bădăran, îţi spui că aşa-i firea lui, şi continui aşa să dai din mâini şi din picioare ca să negi evidenţa, când de fapt sare-n ochi şi asta-i ceea ce numim problemele cuplului, problema cuplului, când nu se mai pot inventa unul pe celălalt, iar atunci apare amărăciunea, ranchiuna, ura, rămăşiţele pe care încerci să le ţii lipite, din cauza copiilor sau pur şi simplu pentru că încă preferi să fii nefericită decât să rămâi singură.” (Romain Gary, Clar de femeie). Romain Gary sau Émile Ajar au fost principalele pseudonime ale scriitorului, regizorului, cineastului, aviatorului în cel de-al Doilea Război Mondial și diplomatului francez Roman Kacew (ebraică קצב, „măcelar”, rusă Кацев), n. 1914, Vilnius – Lituania (atunci aparținea de Imperiul Rus), d. 1980 la Paris. Este singurul scriitor laureat de două ori cu prestigiosul Premiul Goncourt pentru literatură, în 1956 și în 1975. Roman Kacew, devenit celebru sub pseudonimul Romain Gary, s-a născut în 1914, la Vilnius, în Lituania, ca fiu al unei dansatoare de circ evreică de origine rusă. La Vilnius și-a petrecut anii copilăriei apoi, s-a stabilit la Paris, unde a studiat dreptul. A început să publice – sub numele de Romain Kacew – debutând cu L’Orage (Furtuna) la 15 februarie 1935, urmat de Une petite femme , la 24 mai 1935, apoi Le Vin des morts (Vinul morților), în 1937. În cel de-al Doilea Război Mondial s-a refugiat în Regatul Unit ca voluntar în Armata Franței Libere, sub comanda lui De Gaulle și a învățat să piloteze avioane în cadrul Forței Aeriene Franceze. A luptat în Europa și Africa de Nord. După război, în 1945 i-a apărut primul său roman de succes, scris în timpul războiului (1943), Éducation européenne, (tradus în românește imediat după apariție, în 1945, sub titlul Groapa bunei speranțe, retipărit la editura Univers în 1974, apoi în 2010). Prin intervenția lui De Gaulle a fost admis în diplomație. Gary le-a jucat o festă criticilor parizieni, fiind singurul scriitor nominalizat la Premiul Goncourt de două ori: după ce, în 1956, a primit premiul pentru romanul Les racines du ciel (Rădăcinile cerului), Academia Goncourt i-a oferit din nou premiul, în 1975, pentru Ai toata viața înainte, publicat sub pseudonimul Émile Ajar. La decernarea premiilor, Gary a privit din sală cum vărul său, Paul Pavlowici, care s-a prezentat drept Ajar, a primit premiul. S-a sinucis la Paris, în 1980, posibil pentru că nu a suportat pierderea celei de-a doua soții, actrița Jean Seberg, sau că s-a simțit eclipsat de avatarul său, Ajar, care a ajuns mai celebru decât el. Abia în 1981, după dispariția lui Romain Gary, s-a aflat că el a publicat patru romane sub pseudonimul Émile Ajar. Astfel, Romain Gary este singurul scriitor care, printr-o înșelăciune bazată pe o ambiguitate lingvistică (Gary și Ajar însemnând foc și jăratic în limba rusă), a fost recompensat de două ori cu premiul Goncourt. Disprețuit de critici în timpul vieții, autorul fiind considerat „reacționar” deoarece era un diplomat gaullist, Romain Gary și-a luat revanșa prin episodul Ajar, bătându-și joc de Parisul literar deoarece premiul Goncourt nu poate fi decernat decât o singură dată unui autor. Mai multe din cărțile sale au fost adaptate pentru cinematograf, dintre care Clair de femme (1979) de Costa-Gavras, cu Yves Montand și Romy Schneider în rolurile principale, și La Vie devant soi (1977) de către israelianul Moșe Mizrahi, care a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film străin, și pentru care Simone Signoret, în rolul lui Madame Rosa, a luat premiul César pentru cea mai bună actriță. În 1958, regizorul american John Huston a realizat filmul după romanul Les Racines du ciel, cu Trevor Howard, Errol Flynn, Juliette Gréco și Orson Welles, Romain Gary scriind scenariul filmului. El a regizat, de asemenea, două filme pentru care a deținut, în același timp, rolul de producător și scenarist, însă această parte a operei sale nu a avut succes.

Arthur Rimbaud. Prima seară. (Première soirée, trad. Nicolae Muşa). ”Erai acum aproape goală / Şi la fereastră, marii arbori, indiscreți, / Îşi aruncau şi ei veşmântul lor, ca pe o țoală, / Prin curtea largă, neglijenți. / Şi aşezată în fotoliul mare / Cu mâinile unite, se-ntindea, / În timp ce delicatele picioare / Şi le mişca, atât de fine, pe podea. / O tot priveam şi-o rază galbenă de soare / Venise parcă în al său surâs / Şi precum ceara dintr-o lumânare, / La fel şi ea, pe sânul roz s-a scurs… / În timp ce-i sărutam glezna cea fină / Am auzit un dulce râs brutal / Ce n-a durat decât puțin, lăsând să vină / Un râs drăguț, cu rezonanțe de cristal. / Picioarele şi le ascunse sub cămaşă / Şi-mi zise într-o doară: „- Vrei să te opreşti?!” / Şi… dintr-o dată râse pe nepusă masă… /” -Tu te comporți de parc-ai fi la tine acasă…” / Şi buzele ce de dorințe erau pline / Le-am pus apoi pe ochii ei cei dulci / Mi-a zis cu glas şoptit: „- Tu ştii cam tot şi nu prea te încurci / Şi-o faci din ce în ce mai bine!… / – Eu domnule ți-aş zice două lucruri…” / Dar buzele mi-au coborât pe sân / Şi, după un prelung sărut, cuvintele-i rămân / Ca raza soarelui, pe sfârcuri… / Şi-acum, când ea era aproape goală / Afară, marii arbori, indiscreți, / Îşi aruncau frunzişul lor ca pe o țoală / Chiar prin fereastră, neglijenți…

Hrană. ”Fără îndoială, femeia este o mâncare demnă de zei, dar numai când n-o asezonează, cu condimente, diavolul.” (Calderon de la Barca)

Toaletă. ”S-a observat că, dintre toate animalele, pisicile, muştele şi femeile sunt acelea care îşi pierd cel mai mult timp cu toaleta lor.” (Ch. Nodier)