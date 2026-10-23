Cockteil… cu amor, umor și poezie. Suceava, în 15 repere

Minijupa. O ştiam c-o fustă lungă,/ Dar scurtând-o tot mereu,/ În curând o să ajungă/ Unde vreau s-ajung şi eu! (Aurelian Păunescu )

Psihoterapie. – Doamnă, zice doctorul, vă rog sa veniți de urgență la spital! Soțul dumneavoastră, doamnă… dar mai bine vă spun când ajungeți aici. Vă rog să vă grăbiți! Cu sufletul la gură, ia doamna un taxi și peste 30 de minute bate la ușa cabinetului doctorului. Acesta o invită să se așeze, cheamă o asistentă să îi aducă un pahar cu apă, abordează o mină gravă și după o pauză, începe: – Soțul d-voastră a suferit un grav accident de circulație! Tipa oftează din fundul sufletului. – Are coloana vertebrală secționată în două locuri! Femeia începe să sughită și să se înece. – De astăzi a rămas complet paralizat și nu-și mai poate controla nici o extremitate a corpului! Încep plânsete și lacrimi. – Va trebui să-l hrăniți cu lichide, să-l ștergeți cu grijă la gură, să-l întoarceți pe cealaltă parte a corpului o dată la două ore, pentru a evita să facă pneumonie! Plânsul devine necontrolat, aproape animalic. – Va trebui să-l spălați cu grijă peste tot, în special la fund, pentru că acolo se adună o mare cantitate de fecale care vor lăsa un miros greu în cameră! Femeia începe să-și smulgă părul din cap. – Și să aveți în vedere că acest lucru se va întâmpla tot restul vieții soțului d-voastră, căci în această stare se poate menține chiar și 30-40 de ani! Femeia leșină! Doctorul o repune pe picioare, apoi cu un zâmbet de satisfacție în colțul gurii îi spune: – Haideți doamnă, că am glumit! Soțul d-voastră a murit!

Amante. – Imaginează-ţi, ieri mă sună un tip şi-mi spune, sec, că-mi rupe gâtu’, dacă mai merg la nevastă-sa… – Păi, nu te mai duce! Măcar până trece pandemia asta. Probabil că bărbatul ei e în carantină, acasă! – Da, da, dar nu mi-a spus cine e nevastă-sa!

Particularitate. Ca Luna eşti, frumoasa mea,/ Şi-un pic cam încrezută/ Posezi sub fustă, precum ea,/ O parte nevăzută. ( Dan Căpruciu)

Fumatul, rezervat bărbaților? (vezi foto) În 1908, Katie Mulcahey, o locuitoare din New York, a fost arestată pentru că și-a aprins o țigară cu un chibrit. De ce? Pentru că era o încălcare a Ordonanței Sullivan, o lege a orașului care interzicea femeilor (și numai femeilor!) să fumeze în public. La audierea sa de la Tribunalul Districtual, Mulcahey a pledat pentru dreptul femeilor de a fuma țigări în public. Ea a fost amendată cu 5 dolari. Două săptămâni mai târziu, ordonanța lui Sullivan a fost respinsă de primarul orașului New York.

Arbitru. Un arbitru de fotbal – aflat în carantină – și-a eliminat soția din pat pentru… simulare!

Jeu d’Amour (Balada lui Mil). ”! Mil, vino la fereastră, să ne uităm în jos,/pe stradă trec acuma femei cu şold frumos,/! hai, vino, Mil, odată, să ne uităm în jos,/pe stradă trec acuma femei cu sân frumos/! îţi fac loc la fereastră, să ne uităm în jos,/pe stradă trec acuma femei cu păr frumos !/! să coborâm îndată, să ne rugăm sfios :/fă, Doamne, ca să-mi râdă acea cu râs frumos/! şi-aşa seară de seară, unul mai norocos,/o să-ntâlnească Moartea – acea cu râs frumos!” (Cezar Ivănescu)

Suceava, în 15 repere. 1. A fost capitala Moldovei între anii 1388 și 1565, perioadă în care a cunoscut o dezvoltare semnificativă. 2. Cetatea de Scaun a Sucevei a fost construită în timpul domniei lui Petru I Mușat și consolidată de Ștefan cel Mare pentru a rezista invaziilor otomane. 3. Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou din Suceava adăpostește moaștele Sfântului Ioan cel Nou, aduse din Cetatea Albă în 1402 de Alexandru cel Bun și așezate inițial în biserica Mirăuți. 4. Hanul Domnesc din Suceava, atestat documentar în 1627, (azi muzeu), este una dintre cele mai vechi clădiri civile păstrate din România, având inițial funcția de han pentru oaspeți de seamă și negustori. 5. Pădurea Zamca din Suceava este o zonă verde importantă. 6. Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava a fost inaugurat în 1962 și a beneficiat de modernizări semnificative în 2015, devenind unul dintre cele mai moderne aeroporturi regionale din România. 7. Suceava este un important centru al minorității ucrainene din România, având instituții culturale și religioase care reflectă această diversitate etnică. 8. Muzeul Satului Bucovinean din Suceava, înființat în 1984, este unul dintre cele mai mari muzee etnografice în aer liber din țară, oferind o imagine autentică a vieții tradiționale bucovinene. 9. Muzeul de Istorie din Suceava, parte din Complexul Muzeal Național „Bucovina”, este dedicat întregii istorii a regiunii Bucovina, prezentând exponate valoroase din diverse epoci. 10. Suceava a fost printre primele orașe din România care au implementat un sistem de transport public cu autobuze electrice, începând din anul 2020. 11. Universitatea „Ștefan cel Mare”, înființată în 1990, continuatoare a Institutului Pedagogic, este recunoscută pentru cercetările avansate în domenii precum ingineria electrică și robotică. 12. Cimitirul Pacea adăpostește mormintele unor figuri istorice importante, inclusiv membri ai familiilor boierești moldovenești din secolele XIX–XX. 13. În Suceava a fost înființată în 1871 prima școală normală ortodoxă pentru fete din Bucovina, în perioada administrației austro-ungare, contribuind la educația feminină din regiune. 14. În cartierul Burdujeni din Suceava se află una dintre cele mai vechi gări construite în stil austriac, datând din anul 1869, reprezentând un important nod feroviar. 15. Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare din Suceava, realizată de sculptorul ieșean Iftimie Bârleanu și inaugurată în 1977, este cea mai mare lucrare de acest gen din România, având o înălțime totală de 23 de metri.

Străin fără tine. ”Și mâna stângă-mi ia deodată foc/Când trenul pleacă-n noapte, de pe șine,/Cu umbre care cad să se închine./De mine-și bate insomnia joc./Când consistență nu mai au deloc,/Într-un oraș străin, femei străine,/La semafoare, parcă mi-e mai bine,/Când văd culori schimbându-se pe loc./Deodată, talpa de pământ se ține/Și nu mai pot înainta deloc,/La moarte prin cădere mă provoc,/Ce frig îmi e pe lume fără tine./Și mă complac, în lipsa de noroc/Și mă deprimă lipsa de rușine”. (Adrian Păunescu, din volumul „Din doi în doi”, 2003)

Principiul prudenței în sex. Dacă îți vei satisface partenera prea bine, riști să rămâi cu ea pe cap. (Murphy)

Marker (de neam). Nu ești român adevărat dacă – la orice discuție cu cineva – nu folosești: – Hai să fim serioși! Atât s-a putut… Ți-am zis eu? Se poate și mai rău. Să nu încep să vorbesc eu…că dacă spun eu tot ce știu…P ărerea mea este… Știi ce zic? Lasă că știm noi mai bine! Sunt interese mari la mijloc. N-ai cu cine, știi cum zic? Hai mă… că nu are cum! Nu-mi spune tu mie! Greșit! Hai că îți spun eu. Vai… mor! Merge și așa! Nu ne mai facem bine…Ai înțeles?! N-ai cu cine, domle!… Mi-a spus mie cineva, dar nu spun cine! Nu zic că aș avea ceva împotrivă, dar… Cu tot dragul îți zic. E greu, dar nu imposibil. Despre ce vorbim? Au furat și ceilalți, dar nu ca ăștia. Mai deschideți ochii! Noaptea minții. Râsu-plânsu! N-ai pe cine vota! Sincer? Asta e Românica… Au furat, dar unii… au și făcut! Nu se vrea… Degeaba votezi, că nu se schimbă nimic… Timpul le rezolvă pe toate. Urmăresc cu atenție și îngrijorare. Autoritățile au fost luate prin surprindere. Urgia iernii. Tragedie fără margini! A pierdut lupta cu boala. Poliția a întocmit un cerc de suspecți. Iadul alb s-a dezlănțuit. Așa suntem noi… nu ai ce să-i faci… Străinii ne-au luat totul… Era mai bine înainte! Etc… etc… câteva ”românisme” eterne…