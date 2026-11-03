Cockteil… cu amor, umor și poezie. Soții împrumutate.

Cântec de dor. ”Mă culcasem lângă glasul tău./Era tare bine acolo și sânii tăi calzi îmi păstrau/tâmplele./Nici nu-mi mai amintesc ce cântai./Poate ceva despre crengile și apele care ți-au cutreierat/nopțile./Sau poate copilăria ta care a murit/undeva, sub cuvinte./Nici nu-mi mai amintesc ce cântai./Mă jucam cu palmele în zulufii tăi./Erau tare îndărătnici/și tu nu mă mai băgai de seamă./Nici nu-mi mai amintesc de ce plângeai./Poate doar așa, de tristețea amurgurilor./Ori poate de drag/și de blândețe./Nu-mi mai amintesc de ce plângeai.” (Nichita Stănescu).

Un ludovic. Lansquenet era un joc de cărți foarte popular în Franța în secolele XVII-XVIII . Căzut ulterior în desuetudine, a fost recreat în secolul al XIX-lea cu reguli mult simplificate. Al. Dumas povestește, în Cei trei mușchetari, că Porthos și-a pierdut bani și calul jucând acest lansquenet. El joacă și cu lacheul său, ca să treacă timpul, ceea ce contravine regulilor acestui joc, care poate fi jucat doar cu patru sau mai mulți parteneri. Marchizul de Montespan, soțul din 1663 al celei care devenise în 1674 favorita Regelui Soare (lucru știut de toată lumea, inclusiv de soțul marchiz), juca într-o zi lansquenet, acest joc de cărți pe bani, care folosea cele 52 de figuri clasice și era foarte popular în timpul domniilor lui Ludovic al XIII-lea, Ludovic al XIV-lea și apoi Ludovic al XV-lea. Cartea lui, care era un rege ”de inimă”, a fost prima pierdută și, cum contele bombănea nemulțumit, o doamnă ce participa la joc, vrând să fie ironică, i-a spus: „Ah! Domnule, dar nu acest ”rege de inimă” v-a rănit cel mai tare.” Montespan, amărât de pierderea bănească suferită și de răutatea femeii, i-a spus, aruncând pe masă un pumn de mărunțiș: „Dacă soția mea merită un ludovic (monedă de aur – n.a.), dumneata meriți doar treizeci de sous (monedă divizionară – n.a.).

La strigat. “Toate secretele ies acum la iveală, ca untdelemnul,/ Cine cu cine mai trăiește, povești cu ibovnici, certuri pe mejdine,/ Tot ce a fost mai colorat în comună, de un an încoace./ S-a mâncat bine, de dulce, acum până la Paști tot cu legume/ Ca indienii, care nu bagă carne în gură neam,/ Cu cartofi, fasole, urzici, dragavei, știr, lobodă,/ Lucruri de-astea ușoare, că-ți vine să dai cu masa-n bătătură./ Verdeața schimbă sângele-așa se zice,/ Dar nici așa să-l faci apă, să-l subțiezi de tot nu e bine,/ Și mulți nu vor să mai țină posturile cum trebuie,/ Se spurcă după două, trei zile, că s-a înrăit lumea,/ Nu știe să se mai stăpânească.” (Marin Sorescu).

Poemul destrăbălatelor frumoase. ”Destrăbălatele târgului, fetele care n-au învățat carte/Hoinăreau pe maidane, dornice de dragoste și vin/În floarea roșie a pulpelor ascuns aveau un spin/În care toți amanții se vor cresta de moarte./Și nebunește, prin vorbe tari sau sincopate gesturi/Într-un apus de soare când târgul părea mai măreț/Își arătau pentru legi un fulminant dispreț/Și marea preferință pentru viol, asasinat, incesturi./Feciorii de bani gata abia treziți din vis/Nedumeriți priveau aceste ticăloase/Ele mâncau pe stradă gutui viermănoase/Și-și dezveleau din pulpă un spațiu interzis./Dar nu prostituate erau, ci îndrăgostite/De ceea ce în viață e un joc periculos/Sub fuste albastre duceau un sex veninos/Și-n pumni, ca pe șopârle, tâțele strivite”. (Geo Bogza).

Regula câștigului infim. Dacă nu poți convinge o femeie să te iubească, măcar convinge-o să se culce cu tine. (Murphy).

Coral. (Unui oarecare Othello). ”El e alarmat de ideea că, în privirea învățată,/Din ochi nu rămâne decât iarba minciunii./E atât de suspicios încât cortina-i nu-i gata/Decât a-l aștepta doar pe el, unul./Nimeni nu împiedică nicicând lumina exilată/Să-și găsească alesul în necunoscutul surprins./Ea va trăi prin spațiu și gelozie./Și e cu o întreagă stea mai mult.” ( René Char).

Soții împrumutate. ”Deosebite într-un fel de societatea noastră modernă, pe care ne place s-o numim civilizată, comunitățile primitive impun reguli foarte rigide în ce privește viața familială, chiar dacă nouă ne par cel puțin ciudate. În afara monogamiei, se practica și poligamia, din rațiuni demografice, bărbații fiind în general mai numeroși decât femeile tribului. Asemenea familii se extind frecvent, cuprinzând atât copiii cuplului, cât și – ulterior – soții fiicelor și soțiile fiilor, cu urmașii lor. Unirea viitorilor soți se realizează prin răpiri reale sau simulate, prin cumpărarea fetei ori prin prestarea unor munci, de către tânărul pretendent, în contul familiei alesei sale. Cât despre ceea ce numim fidelitate conjugală, ea oferă cele mai surprinzătoare ipostaze. La băștinașii australieni, femeia adulteră putea fi ucisă de soțul său; aceasta nu-l împiedica însă pe bărbat să-și împrumute soția unui musafir de vază, pentru a-și arăta ospitalitatea. Practica se întâlnește și la eschimoși, iar în Africa, atunci când un membru al vestitului trib Massai merge în altă așezare, se obișnuiește ca un bărbat localnic să-i cedeze casa și soția, pe toată durata sejurului. Bărbații altui trib african, Ba-lla, își împrumută cu plăcere nevestele unor musafiri, dar nu tolerează o asemenea relație dacă respectivul nu a fost invitat expres s-o facă. Un interesant sistem de mariaj apare la populația Toda, din India. Cu ani în urmă, aici se practica poliandria, femeia căsătorită devenind automat și soția fraților bărbatului ei. Primii copii născuți erau considerați ca având drept tată pe cel mai mare dintre frați, apoi, în urma unor ceremonii periodice, paternitatea se transfera celorlalți bărbați, în ordinea vârstei, pentru copiii ce veneau pe lume ulterior. Un anumit număr de fetițe erau ucise, până când macabrul obicei a putut fi stopat de autorități. De atunci, mai mulți frați Toda se căsătoresc cu mai multe surori Toda, adică pe grupuri. E un mod de existență ce pune încă o dată sub semnul întrebării noțiunea de civilizație, cel puțin sub aspectul raporturilor dintre bărbați și femei.” (Femeia, 1997).

Totuna… În China, în apropiere de localitatea Susien, trebuiau să fie celebrate, acum câtva timp, două căsătorii. Un viscol puternic a surprins pe cele două neveste, în momentul când erau transportate, după datina veche, voalate și duse într’un scaun, la domiciliul mirilor respectivi. Din cauza viscolului, miresele au fost nevoite să se adăpostească într’o ceainărie. Ieșind mai târziu afară, fetele au schimbat, fără să vrea, scaunele cu care erau transportate, iar purtătorii scaunelor nu și-au putut da seama de acest fapt, din pricina voalului care le acoperea fața. Când fiecare din ele a ajuns la cei doi logodnici, s’a descoperit greșeala. Dar, cum situația socială și financiară a logodnicilor era aproape la fel, s’a văzut în această întâmplare un semn dumnezeiesc, iar schimbul de neveste a fost legalizat, discret, în templu. (Ilustrațiunea română, 1937).

Creanga de nuntă. “În Micfalău, un sat secuiesc din nordul județului Covasna, pe masa mirilor este nelipsită „creanga de nuntă”, desertul tradițional asemănător cu uscățelele din Poiana Sibiului. Sándor Nyáguly a fost cel care a relatat, în monografia localității, publicată de etnografii Pozsony Ferenc și Kinda István, modalitatea de pregătire a crengii de nuntă și rețeta cu elementele componente ale acestui desert deosebit. „Se pregătește un aluat subțire din care se strâng buchete de câte 3-4 foi și se prăjesc în ulei fierbinte. Buchețelele astfel prăjite se leagă cu ață albă pe un suport prevăzut cu o talpă punându-se pe masă, în fața mirilor. Bunătățile gastronomice prăjite crocant, împodobite cu benzi colorate, sunt date cu zahăr pudră înainte de a fi agățate pe creangă”, precizează autorii”. P.S. Această tradiție amintește simbolul ”arborelui ceresc”, prezent în mitologia multor civilizații, cu trimitere la Pomul primordial, din Paradis.