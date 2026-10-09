Cockteil… cu amor, umor și poezie. Remedii… pentru pasiune

Sentenții. ”Răspunsul blând frânge mânia, și trestia plecată de vânt nu se frânge”. ”Mai lesne îi e cuiva fără organul ochiului și fără lumina soarelui, între alb și negru a deosebi, decât fără cunoștința omului, pe vrednic de nevrednic a-l alege”. ”Sfatul pe care îl poate da săracul învățat și înțelept/Toți împărații nebuni și neispitiți nu-l pot nimeri”. ”Într-adevăr, în mare îndoință mă aflu:/Oare învățăturile la școală învățate/Pe cineva mai păzit și mai cu socoteală/Să-l poată face?”. ”Mai tare și mai vrăjmașă dihanie/Decât foamea, nu este”. (Dimitrie Cantemir, Maxime și cugetări din Istoria Ieroglifică, 1705).

Remedii pentru pasiune. În lucrarea Viețile doamnelor galante, publicată în 1666, celebrul cronicar Brantôme menționează existența unei mici broșuri, scrisă în italiană, care recomanda niște „remedii refrigerante” pentru a ajuta văduvele să trăiască în abstinență. „Sunt uimit – scrie el – că aceste femei singure, care sunt atât de fierbinți și de grăbite la recăsătorire, nu folosesc pentru onoarea lor niște ”remedii refrigerante” și poțiuni calmante, pentru a alunga toată această fierbințeală; dimpotrivă, ele sunt atât de departe de a vrea să le încerce, încât folosesc opusul lor și spun că astfel de medicamente refrigerante le strică stomacul. Broșura italiană oferea 32 de rețete împotriva luxurii. Dar totuși, eu nu le sfătuiesc pe femei să le folosească, pentru a nu-și supune corpul la încercări. De aceea nici nu le-am scris aici.”. „Pliniu susține – continuă celebrul cronicar – că una era folosită în trecut și de Vestale; și doamnele din Atena o foloseau în timpul festivalurilor zeiței Ceres, numite Tesmoforia, pentru a se controla și a alunga orice poftă prea fierbinte de dragoste – și prin aceasta doreau să celebreze acest festival cu o castitate mai mare: se întindeau pe niște saltele din frunzele unui copac numit agnus castus. Dar gândiți-vă că doar în timpul sărbătorii se abțineau în acest fel, iar după aceea aruncau salteaua de frunze pe foc. Am văzut un astfel de copac într-o casă din Guyenne, aparținând unei doamne nobile, cinstite și foarte frumoase, care îl arăta adesea oaspeților care o vizitau, și le povestea despre proprietățile liniștitoare ale acestui copac; dar, zău dacă am văzut sau auzit vreodată ca vreo doamnă tânără să fi cules măcar o singură creangă; nici măcar doamna care avea copacul, și care ar fi putut dispune de el cum dorea. Dar, gândesc că soțul ei a făcut bine că a lăsat-o să trăiască în plăceri, atât de frumoasă și veselă era! Și a lăsat și urmași frumoși.” P.S. Observ că Brantôme își merită posteritatea: avea umor și o subtilă ironie la adresa ”doamnelor galante”.

Întâlnirea foştilor celibatari. ”- Pe unde umbli, dragul meu Ilie? – Eu? Tot după fuste, dar pentru soţie!” (Ananie Gagniuc).

Insulte…cu stil. „Am pus în plic două bilete pentru premiera noii mele piese. Adu un prieten, dacă ai unul.” (George Bernard Shaw către Winston Churchill). Răspunsul lui Winston Churchill: „Nu pot participa la prima reprezentație, voi participa la a doua…Dacă va exista a doua”. Un membru al Parlamentului către Disraeli: „Sir, fie vei muri spânzurat, fie de vreo boală rușinoasă”. “Asta depinde, domnule”, a răspuns Disraeli, „dacă vă îmbrățișez politicile sau amanta”. „Unii provoacă fericire oriunde ar merge; alții, de câte ori pleacă”. (Oscar Wilde). „Are toate virtuțile pe care nu le pot suferi și niciunul dintre viciile pe care le admir”. (Winston Churchill).

Dragostea supune toate inimile. Virgiliu (Eclesiastul X, v. 69) a scris: „Si cedamus amori nostru – și noi, de asemenea, ne supunem iubirii.” Acest pasaj este despre Iubirea personificată, tiran al oamenilor și al zeilor, ale cărei săgeți sunt inevitabile, spune poetul grec, și a cărei putere o recunoaște și Voltaire în aceste două versuri dedicate unei statui a Iubirii: ”Oricine ai fi, iată stăpânul tău: Iubirea/Este, a fost sau ar trebui să fie”. Domnul de Bièvre a făcut o glumă binecunoscută pe seama acestui verset, după ce zadar încercase să fie primit în Academie. După ce a fost învins de abatele Maury, s-a consolat pentru această înfrângere spunând: ”Omnia vincit amor, et nos cedamus amori (lui Maury), dragostea învinge totul: Leandru traversa Hellespontul înot în fiecare noapte pentru a se întâlni cu Hera.”.

La vot. ” Cu ochii ei de peruzea/S-a prezentat la vot copila,/C-o fustă ce-i acoperea/Doar locul unde pui…ştampila”. (Stelian Ionescu-Astralus, din Antologia epigramei româneşti, 2007).

Teoria duratei. Durata unui act sexual este invers proporțională cu așteptările partenerei. (Murphy).

Dans. Ea dănţuieşte, ea-i goală, ea-i fragedă: un trup / Ce frânge-se din şolduri lasciv; însă figura / E-a uneia al cărei surâs, în floare – gura / I-o schimbă, pe când ochii-i îmbie, nu corup, // Cu genele în tremur şi galeşi. Dulcea galbă / A sânilor alene cu degetele-i lungi / Şi-o mângâie şi-un freamăt de aripi roz prelungi / Te-ndeamnă subsuoara să i-o săruţi. E albă // Pe pântecu-i de blondă, ce urcă şi, din nou, / Coboară,-n timp ce negru-i, arahneean furou / Foşneşte-n jurul unui amant ce e şi, parcă, // N-ar fi – pe care-n braţe ce unduie în cânt / De ţiteră divină, ar vrea să-i strângă, parcă, / Făptura lui de ceaţă topindu-se în vânt. (Pierre Louÿs , Femeia care dansează, trad. Şerban Foarţă).

Esență. Toate problemele conjugale pornesc de la faptul că femeia vrea să domesticească o… pasăre călătoare.” (Liselotte Pulver).

Orgasm. „Diferenţa principală dintre o nevastă şi un vulcan este că vulcanul nu îşi mimează erupţiile.” (Tim Dedopoulos).