Cockteil… cu amor, umor și poezie. Prostia ca fenomen public

De dragoste. ”Zarea se-nnorează. Cad de sus omături / Dor îmi e de tine, chiar când ești alături. / Frunza se destramă. Ceruri cad pe ape. / Dor îmi e de tine, chiar când ești aproape. / Iar afară plouă, ceruri viscolesc – Să nu mă mai satur să te tot privesc. / Draga mea, iubito, floare-ngândurată- / a mea totdeauna, și-a mea niciodată. / Oare și atuncea, după ce-o să mor, / tot așa de tine o să-mi fie dor?!” (Nicolae Dabija)

Phone (Sau… puterea presei). Un individ își ia ziarul de dimineață să-l citească. În el, la rubrica decese e un anunț în care scrie că el a murit. Își ia telefonul și își sună cel mai bun prieten. – Ai citit ziarul? Spune că am murit! – Da, am văzut! Regret. Da’ ce… chiar ai voie cu telefonul acolo, dincolo!?

Prostia ca fenomen public. Dietrich Bonhoeffer (n. 1906 – d. 1945 în lagărul de concentrare Flossenbürg) a fost un pastor evanghelic-lutheran, opozant al național-socialismului. Teoria lui Bonhoeffer despre prostie este una dintre reflecțiile sale filosofico-teologice cele mai provocatoare. Ea apare în principal în scrierile sale din închisoare, mai ales în Rezistență și supunere (Widerstand und Ergebung), unde, într-o scrisoare din 1943, formulează ideea că prostia este mai periculoasă decât răutatea. Bonhoeffer nu vede prostia doar ca lipsă de inteligență. El o înțelege ca o deformare morală și spirituală a persoanei. Un om inteligent va deveni prost în sensul bonhoefferian, dacă își suspendă capacitatea de a judeca și de a acționa etic. El scrie: 1. „Prostia este un dușman mai periculos al binelui decât răutatea.” Prostia este opacă, se simte în siguranță și nu poate fi învinsă prin argumente. 2. “Prostia este contagioasă și socială. Sub presiunea socială, omul poate renunța la gândirea proprie și devine un „instrument” al unei idei dominante. Prostia este adesea însoțită de o mare încăpățânare, dar nu este deschisă raționamentului.” 3. Omul prost devine un instrument al răului. Omul prost nu acționează cu răutate conștientă, ci nu mai distinge între adevăr și minciună, între bine și rău. „Omul prost, este complet lipsit de voință proprie.”. El repetă lozinci și idei preluate de la alții. Astfel, este mai ușor de folosit de regimurile totalitare sau ideologii periculoase. 4. Vindecarea nu este prin educație, ci prin eliberare. Ea se vindecă doar dacă omul își recapătă independența interioară, renunță la conformismul orbește acceptat, își regăsește curajul de a gândi singur. Doar prin eliberare spirituală și responsabilitate personală, omul poate ieși din această stare. 5. Context istoric. Bonhoeffer scrie aceste idei în timpul regimului nazist. El vede cum oameni, de altfel raționali, susțin idei absurde și inumane, și cum o întreagă societate pare să-și fi pierdut rațiunea. Această observație îl conduce la concluzia că prostia este un mecanism social, cu implicații morale uriașe, care face posibilă ascensiunea răului.” (Ion Fercu)

Reflex 12. ”Cum să ajung la tine mai uşor ?… / Când mi-e prea frig, prea sete şi prea dor, / Când toaca morţii bate prin cuvânt, / Fiind o rană, tot, de-atâta drum, / Cum să ajung la tine, spune-mi cum? / Mai înainte de uitarea ta, / Care, oricând, mă poate scăpăta, / Să-mi văd, apoi, de numai rostul meu – / Mereu uitat şi-ndrăgostit mereu”. (George Țărnea)

Citate despre prostie. Prostia este infinit mai fascinantă decât inteligența: inteligența are limitele ei, prostia nu. (Umberto Eco). Doar două lucruri sunt infinite: universul și prostia umană; dar de cea din urma sunt foarte sigur. (Albert Einstein). Cu cât e mai mică mintea, cu atât mai mare e îngâmfarea și prostia. (Esop). Ştiu că sunt prost. Dar când mă uit în jur, prind curaj. (Ion Creangă). Proștii se însoară totdeauna, nebunii câteodată, înțeleptul nicicând. (Mihai Eminescu)

Banat. ” Pră la gard prin crepătură / să ce văd m-am bâzgoiat / Tu-n vorieț dân sac păsulă / Pr-o poniavă-ai vânturat. / Ce-am cemat sa vini o țâră / Să-ț spun doauă vorbe numa, / Că frumoasă ca și cinie / câtu-i satu`nu-imăi una. / N-ai vinit că ț-o fost frică / Dacă muma-ta-ș dă sama / Că mi-s io oprit la poartă / Nu mai guști la dânsa zama. / Nusciu ci-o avea cu minie! / Ca nu mi-s niși orb și niși șciop / Ce-aș lua da la ea dă dragă / Nicidăcum ca să te-ngrop. / Pră la gard prin crepătură / In zadar mă tot bâzgoi / Nu vrea mumă-ta și gata / Sa ne șcie pr-amândoi”. (Dimitrie Acea)

La rece. De ce își bagă un individ cartea preferată în frigider? Ca să o citească ”la rece”.

Condiții. Să fii prost, egoist și să ai o sănătate bună, sunt cele trei cerințe pentru a fi fericit azi în Franța. Deși, dacă prostia îți lipsește, celelalte două nu mai contează. (Gustave Flaubert). Nu este nici o rușine să te naști prost, rușine e să mori prost. ( Marin Sorescu)

Politicieni. Jumătate din lume este compusă din idioți și cealaltă jumătate din oameni destul de deștepți cât să profite de acei idioți. Ei se numesc…politicieni (Walter Francis Kerr). “Niciodată să nu te cerți cu un prost. Te va coborî la nivelul lui și te va bate cu experiența.” (Mark Twain). “Prostia este mereu în floare și nu se va ofili niciodată.” (Necunoscut)

Reacție. Mesajul soțului: – Dragă, în drum spre serviciu m-a lovit o mașină. Cristina m-a dus la spital. Mi-au făcut teste, radiografii și am trei coaste fracturate, brațul drept rupt și se pare că-mi amputează și un picior… Răspunsul soției: – Cine dracu este Cristina!?

Inutil. Să te cerți cu un prost este ca și cum ai încerca să te lupți cu un porumbel; amândoi veți arăta ridicol, iar porumbelul va crede că a câștigat, va zbura de lângă tine… și se va putea și găinăța în capul tău.

Concluzie. ”Lumea, viața e o comedie nostimă, populată de proști… și nu văd de ce femeile frumoase n-ar juca în ea rolul principal.” (Jeanne, contesă de Barry, amantă regală)

Gelozie. O tipă la dentist. Sună telefonul ei, nu răspunde nimeni. În 5 minute sună mobilul din nou, iarăși nu răspunde nimeni. A treia oară începe să sune, iar doctorul enervat răspunde: – Alo? Cine este? – Sunt soțul doamnei, dar tu cine ești? Unde e nevastă- mea?! Dă-mi-o imediat la telefon! – Scuze, frate, ea nu poate vorbi acum, așteaptă 5 minute, eu termin, ea scuipă și te sună înapoi, ok?

A conta, a nu conta. Nu contează pentru cine contezi, dacă nu contezi pentru cine contează… (Septimiu Chelcea)

Urare la aniversare. ”Domnului Ilie Bolojan: ,,Aceleași urări fierbinți pe care mi le-ai trimis și tu prin poștașul aducător de pensie”. (Ion Fercu)

Femeia, femeia! Uneori, femeia are dreptate, alteori mereu! (Willy Shalev)

Elegie la conac. ”Citește-mi, îngere, te rog, / O pagină din „Oblomov”! / Ci eu s-ascult, bolind blând de podagră, / În brațe cu o slujnicuță ca o fragă / Și-o să primesc de la nevastă-mea răvaș / Că pleacă cu careta la oraș / Să cumpere batog și-un butoiaș / Cu icre moi și ce-o mai fi prin târg / Și o să ia din grajd calul cel murg / Și s-ar putea să se întoarcă spre amurg, / Că a avut az-noapte vise triste / Și vrea să deie niște acatiste / La preotul acela tinerel / Căci s-a mai înțeles întru duh, cu el / Și s-o aștept dacă întârzâie nițel / În patul ei să-i fac un smotocel… / Așa că mai citește-mi, îngere, te rog, / Încă o pagină din „Oblomov” / Ca să bolesc în tihna mea de gută, / În brațe cu o slujnicuță pricepută…” (Emil Brumaru)

Ramolit. Bărbat care se gândeşte la femei, numai pentru …a se răzgândi. (Tudor Muşatescu)

Fund. ”Cum să nu te uiţi după fundul femeilor, când ele mereu îţi întorc spatele?”

Posesie. De acord: fiecare arbore este proprietatea cuiva. Dar păsările ce cuibăresc în frunzişul lui… niciodată!